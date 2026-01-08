الصفحة الدولية

وزارة الدفاع الصينية: اليابان تسعى للتوسع العسكري رغم انتقادات الدول الآسيوية


حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياوغانغ من أن الحكومة اليابانية تسعى في الآونة الأخيرة لإيجاد ذرائع للتوسع العسكري رغم انتقاد بعض الدول الآسيوية لهذا النهج، حيث أكد تشانغ شياوغانغ، عبر صفحة الوزارة على تطبيق "وي تشات" أن "المجتمع الدولي بما فيه دول جنوب شرق آسيا، ينتقد باستمرار تحركات اليابان في المجال العسكري والأمني"، وذلك تعليقًا على مبيعات الأسلحة المزمعة لطوكيو إلى دول المنطقة، فضلا عن تصريحات المسؤولين اليابانيين بأن امتلاك بلادهم المحتمل لأسلحة نووية لا ينبغي اعتباره خطوة غير مسؤولة.

كما لفت المتحدث الصيني إلى أن اليابان، بدلا من "إظهار ضبط النفس وإعادة النظر في تحركاتها، تختلق ذرائع مختلفة لتوسع عسكري أكثر كثافة". وأضاف: "إنها تصدّر بوقاحة أسلحة فتاكة، بل وتصرّ على امتلاك أسلحة نووية رغم المعارضة الواسعة.. هذه التصرفات تكشف بشكل أكثر وضوحا النوايا الخبيثة للقوى اليمينية المتطرفة اليابانية الساعية إلى "إعادة التسلح" وإحياء النزعة العسكرية".

وبحسب تشانغ شياوغانغ، فإنه "يجب على جميع الدول والشعوب المحبة للسلام إدراك نوايا الحكومة اليابانية غير الصالحة" ومنع عودة النزعة العسكرية اليابانية. كما دعا إلى "الحفاظ المشترك على النظام الدولي لما بعد الحرب ودعم السلام والاستقرار العالميين والإقليميين بحزم".

وفي 18 ديسمبر الماضي نقلت وسائل إعلام عن مسؤول ياباني لم يُكشف عن اسمه، مكلف بقضايا الأمن القومي في مكتب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، أنه يعتبر امتلاك الأسلحة النووية أمرا ضروريا.

فيما تلتزم طوكيو بالمبادئ غير النووية الثلاثة - عدم امتلاكها وعدم إنتاجها وعدم استيرادها للأسلحة النووية- وهو التزام أكده جميع رؤساء الحكومات في اليابان.

وقد انتشرت مؤخرا تكهنات في الإعلام الياباني تفيد بأن تاكايتشي مستعدة على الأقل للدعوة إلى رفع الحظر المفروض على استيراد الأسلحة النووية من الولايات المتحدة، إلا أن رئيسة الوزراء نفت إصدار أي توجيهات من هذا القبيل.

وزارة الدفاع الصينية: اليابان تسعى للتوسع العسكري رغم انتقادات الدول الآسيوية
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
