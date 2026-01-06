الصفحة الدولية

سماحة السيد الخامنائي مغردا حول عدم نية نتنياهو ضرب ايران : انها قوة الشعب الايراني


علق قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف ، اليوم الثلاثاء، ( 6 كانون الثاني 2026 )، على ما ذكرته وسائل إعلام بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل رسالة طمأنة إلى طهران بأنه لا يريد الحرب معها.

وقال سماحته في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "ما العامل الذي يدفع العدو، وهو يواجه الشعب الإيراني في حرب الأيام الاثني عشر، إلى أن يطالب أولاً بوقف الحرب، ثم يعود فيبعث برسالة يدّعي فيها أنّه لا يريد القتال، مع علمنا بطبيعته الخبيثة المخادعة الكاذبة؟ إنه قوة الشعب الإيراني."

وادعت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك هيئة الاذاعة والتلفزيون الإسرائيلي، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو أرسل رسائل إلى إيران عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً فيها عدم نية تل أبيب مهاجمة طهران.

وقالت هذه الوسائل، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن نتانياهو أجرى اتصالاً هاتفياً مع فلاديمير بوتين ناقش خلاله الأوضاع الإقليمية والتوترات المحتملة مع إيران. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من بوتين إيصال رسالة إلى الحكومة الإيرانية تؤكد حرص إسرائيل على عدم تصعيد الوضع أو خوض مواجهة عسكرية مباشرة.

وتأتي هذه الادعاءات في ظل تطورات متوترة على الساحة الإقليمية، وسط استمرار الاحتجاجات الداخلية في إيران والتي دخلت يومها العاشر، وزيادة الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار الدولار والذهب، ما يزيد من حساسية الوضع الداخلي والخارجي لطهران.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإطلاق سراح مادورو وزوجته
إيران: استمرار السلوك العدائي ضد طهران سيُقابل برد حاسم ومتناسب
سماحة السيد الخامنائي مغردا حول عدم نية نتنياهو ضرب ايران : انها قوة الشعب الايراني
مستشار أردوغان: سياسة واشنطن تجاه فنزويلا وإيران ستعجّل زوال أحادية القطب في العالم
الأمم المتحدة: 8 ملايين فنزويلي بحاجة عاجلة للمساعدات
فنزويلا: إطلاق حملة لملاحقة المتواطئين في اختطاف القوات الأمريكية مادورو
"قلق بالغ" في إسرائيل: "الحوثيون قد يرسلون قوات برية إلى الحدود وينفذون هجوما"
القضاء الأمريكي يحدد 17 اذار موعدا لمثول مادورو امامها
عقيلة مادورو تدافع عن نفسها أمام محكمة في نيويورك
اول تصريح من الرئيس الفنزويلي بعد اختطافه من قبل قوة اميركية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك