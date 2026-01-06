سماحة السيد الخامنائي مغردا حول عدم نية نتنياهو ضرب ايران : انها قوة الشعب الايراني

علق قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف ، اليوم الثلاثاء، ( 6 كانون الثاني 2026 )، على ما ذكرته وسائل إعلام بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل رسالة طمأنة إلى طهران بأنه لا يريد الحرب معها.

وقال سماحته في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "ما العامل الذي يدفع العدو، وهو يواجه الشعب الإيراني في حرب الأيام الاثني عشر، إلى أن يطالب أولاً بوقف الحرب، ثم يعود فيبعث برسالة يدّعي فيها أنّه لا يريد القتال، مع علمنا بطبيعته الخبيثة المخادعة الكاذبة؟ إنه قوة الشعب الإيراني."

وادعت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك هيئة الاذاعة والتلفزيون الإسرائيلي، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو أرسل رسائل إلى إيران عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً فيها عدم نية تل أبيب مهاجمة طهران.

وقالت هذه الوسائل، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن نتانياهو أجرى اتصالاً هاتفياً مع فلاديمير بوتين ناقش خلاله الأوضاع الإقليمية والتوترات المحتملة مع إيران. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من بوتين إيصال رسالة إلى الحكومة الإيرانية تؤكد حرص إسرائيل على عدم تصعيد الوضع أو خوض مواجهة عسكرية مباشرة.

وتأتي هذه الادعاءات في ظل تطورات متوترة على الساحة الإقليمية، وسط استمرار الاحتجاجات الداخلية في إيران والتي دخلت يومها العاشر، وزيادة الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار الدولار والذهب، ما يزيد من حساسية الوضع الداخلي والخارجي لطهران.