انهيار جزئي في مصنع زجاج جنوبي "إسرائيل" وتسرب مواد خطرة

انهار جزء من مصنع للزجاج في بلدة يروحام جنوبي "إسرائيل"، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى تسرب مواد كيميائية خطرة.

وحذرت السلطات "الإسرائيلية" من تسرب مادة كربونات الصوديوم، التي رافقها تصاعد سحابة بيضاء في محيط الموقع، مؤكدة إرسال فرق متخصصة للتعامل مع المواد الخطرة.

ودعت، السكان إلى تجنب المنطقة والالتزام بتعليمات فرق الطوارئ والأمن، مبينة أن كربونات الصوديوم تُستخدم على نطاق واسع في صناعة الزجاج والمنظفات، وقد تشكل خطراً على الصحة في حال التعرض لها بكثافة، إذ قد تسبب أضراراً صحية متعددة.