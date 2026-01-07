البيت الأبيض يحسم الجدل: لا جنود أمريكيين في فنزويلا

أكد البيت الأبيض، الأربعاء، عدم وجود جنود أمريكيين على الأرض في فنزويلا.​

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، "لا جنود أمريكيين على الأرض في فنزويلا والرئيس يحتفظ بحقه في ذلك إذا اقتضت الضرورة".

ولفتت المتحدثة الى أن "الرئيس ترامب أوضح أن فنزويلا تقع ضمن نطاق نفوذنا في نصف الكرة الغربي".

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن "اعتقال مادورو يجب أن يكون رسالة طمأنة للشعب الفنزويلي"، كاشفة أن "السلطات الانتقالية في فنزويلا وافقت على تصدير النفط الخاضع للعقوبات إلينا".

وشهدت فنزويلا مطلع العام الجاري عملية عسكرية أمريكية واسعة على كاراكاس ومناطق أخرى، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص بمن فيهم عسكريون ومدنيون وكوبيون، تم على إثرها اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.