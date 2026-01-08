الصفحة الدولية

أوكرانيا: هجوم روسي بمسيّرات يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن منطقتين


 

 

تسبب هجوم روسي واسع النطاق بمسيّرات إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا الأوكرانيتين ما ترك الآلاف بدون كهرباء أو تدفئة، وفق ما ذكرت الشركة المشغلة ليل الأربعاء، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، حيث ذكرت شركة Ukrenergo التابعة للدولة قبيل منتصف ليل الأربعاء "شن العدو هجوما واسع النطاق بطائرات مسيّرة على البنية التحتية للطاقة في مناطق عدة"، وأضافت "نتيجة لذلك، فقد معظم المستهلكين في منطقتَي دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا، التيار الكهربائي".

فيما تضررت البنية التحتية الحيوية للطاقة في دنيبروبيتروفسك جراء الهجوم كما أفاد حاكمها فلاديسلاف غايفانينكو، حيث أوضح على تلغرام أن "الوضع صعب. لكن بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك، ستبدأ أعمال الإصلاح".

وفي زابوريجيا، أعيدت الكهرباء إلى "المنشآت الرئيسية"، لكن معظم المستهلكين ما زالوا بدون كهرباء، وفقا لحاكمها إيفان فيدوروف.

