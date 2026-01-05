عقيلة مادورو تدافع عن نفسها أمام محكمة في نيويورك

دافعت عقيلة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاثنين، عن نفسها أمام محكمة في ولاية نيويورك.

وقالت وكالة "رويترز"، "عقيلة نيكولاس مادورو تدفع أمام المحكمة في نيويورك ببراءتها في قضية تهريب الكوكايين".

وكان مادورو قال، اليوم الاثنين، في أول تعليق له بعد اختطافه من قبل قوة أميركية ومثوله امام القضاء، "أنا رئيس فنزويلا، وأعتبر نفسي أسير حرب. لقد تم أسري في منزلي في كاراكاس"، ونفى أمام المحكمة التهم الموجهة إليه في قضية الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات.

وشهدت فنزويلا مطلع العام الجاري عملية عسكرية أمريكية واسعة على كاراكاس ومناطق أخرى، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص بمن فيهم عسكريون ومدنيون وكوبيون، تم على إثرها اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تدير البلاد مؤقتا، فيما تولت نائبة الرئيس دلسي رودريغيز الرئاسة بالإنابة.