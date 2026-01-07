وزير الحرب الأمريكي يعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيتر بيريان هيغسيث، اليوم الأربعاء، احتجاز ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي.

وقال هيغسيث في تدوينة على (أكس)، إن "حصار النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات وغير المشروع لا يزال ساري المفعول بالكامل في أي مكان بالعالم".

وتابع، أنه "وزارة العدل الأميركية ووزارة الأمن الداخلي، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع أعلنت اليوم عن مصادرة السفينة M/V Bella 1 التي تحمل العلم الروسي بسبب انتهاكات للعقوبات الأميركية".

وأشار الى انه "تم مصادرة السفينة في شمال المحيط الأطلسي بموجب مذكرة صادرة عن محكمة فيدرالية أميركية، بعد تتبّعها من قبل خفر السواحل الأميركي".