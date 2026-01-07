عرافجي : لا تفاوض مع امريكا بسبب سياساتها الاستعلائية

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، صعوبة التفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، فيما عزا سبب ذلك إلى "السياسات الأمريكية"الاستعلائية

وقال عراقجي في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء: "إيران لم تغادر أبداً طاولة المفاوضات.. كنا دائما على استعداد لمفاوضات تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، إلا أن الحكومة الأمريكية لا تتبنى حاليا مثل هذا النهج".

وفي شأن الاحتجاجات الجارية داخل إيران، أشار الوزير إلى أنها "قضية داخلية لا تعني أي حكومة أجنبية أو طرف خارجي سوى الشعب الإيراني".