رئيس لجنة السياسات الإعلامية في مجلس الاتحاد الروسي : النصر المؤقت للولايات المتحدة في فنزويلا قد يتحول إلى كارثة


اعتبر رئيس لجنة السياسات الإعلامية في مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف أن "النجاحات" التي حققتها واشنطن في فنزويلا قد تتحول في النهاية إلى كارثة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بوشكوف في تصريحات نشرتها وكالة "ТАСС" الروسية: "لا يمكن إنكار الطابع الدراماتيكي لأفعال ترامب وإعلاناته، لكن فعاليتها أمر آخر. الرؤساء السابقون للولايات المتحدة أيضا كانوا مبتهجين بانتصاراتهم في العراق وأفغانستان وليبيا، وسارعوا لإعلان انتصارهم المؤقت، الذي تحول فيما بعد إلى هزائم أو كوارث، كما حدث في ليبيا والعراق، حيث غرقت الولايات المتحدة لسنوات طويلة".

وأضاف السيناتور الروسي أن الهجوم الأمريكي على فنزويلا واختطاف رئيسها نيكولاس مادورو يمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية، معيدا للأذهان ممارسات الإمبريالية في القرن التاسع عشر.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "أعادت إحياء مفهوم الغرب المتوحش"، من خلال اعتبارها نفسها صاحبة الحق في التصرف كيفما تشاء في نصف الكرة الغربي.

وتابع بوشكوف قائلا: "لكن ماذا ستكون عليه النتيجة النهائية؟ ألن يتحول هذا الانتصار المؤقت إلى كارثة؟".

في 3 يناير، أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو أن الولايات المتحدة شنت هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في العاصمة كاراكاس، واصفا هذه الأعمال بأنها عدوان عسكري. وقد تم فرض حالة الطوارئ في البلاد.

لاحقا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ ضربات ضد فنزويلا، مشيرا إلى اختطاف الرئيس مادورو وزوجته ونقلهما إلى الولايات المتحدة. ووفقا لتقارير شبكة "CNN"، فإن مادورو وزوجته محتجزان حاليا في مركز احتجاز بمنطقة بروكلين جنوب نيويورك.

