واشنطن تضغط على كاراكاس للتخلي عن التعاون مع روسيا والصين وإيران وكوبا

تضغط الإدارة الأمريكية على الحكومة الانتقالية في فنزويلا لوقف جميع أشكال التعاون مع الصين وروسيا وكوبا وإيران، حسب مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس"، فبحسب المصدر فإن واشنطن تضغط على كاراكاس من أجل إقالة جميع المشتبه بكونهم جواسيس أو عناصر استخبارات تابعين للدول المذكورة، مؤكدا أن هذه الخطوة، لا تشمل الطواقم الدبلوماسية الرسمية، وتأتي ضمن أحدث مساعي الإدارة الأمريكية لفرض مطالبها على الدولة الغنية بالنفط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من أن عدم امتثال رئيسة الحكومة الانتقالية في فنزويلا، ديلسي رودريغيز، قد يؤدي إلى إطلاق عملية عسكرية ثانية داخل البلاد.

كذلك ذكر ترامب يوم الثلاثاء إن السلطات الانتقالية في فنزويلا ستقوم بتسليم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس، الذي من المقرر أن يلتقي شركات نفط يوم الجمعة، أن النفط الخاضع للعقوبات سيباع بسعر السوق، وأنه سيتولى السيطرة على العائدات الناتجة عنه بهدف الاستفادة منها لصالح فنزويلا والولايات المتحدة.

كما نوّه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأحد إلى أن الولايات المتحدة ستطبق ما وصفه بحجر نفطي لإجبار القادة الجدد في فنزويلا على الامتثال لأهداف الإدارة، بما يمنح واشنطن في نهاية المطاف نفوذا أكبر في التعامل مع وفرة النفط الخام الفنزويلي.