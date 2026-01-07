تقارير: المبعوثة الامريكية تنفصل عن زوجها وتدخل بعلاقة مع رجل اعمال لبناني

كشفت تقارير بريطانية ولبنانية محلية، عن وجود علاقة غرامية بين نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، مورغان اورتاغوس وبين رجل اعمال لبناني، بعد انفصالها عن زوجها في نوفمبر الماضي.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أورتاغوس انفصلت عن زوجها جوناثان وينبرغر في نوفمبر الماضي، وفقا لوثائق رسمية مقدمة ضمن إجراءات الطلاق الجارية بين الطرفين، فيما لفتت مصادر أن أورتاغوس، البالغة من العمر 43 عاما والمعروفة بحضورها الإعلامي ومواقفها المتشددة في السياسة الخارجية، بدأت بعد الانفصال، علاقة مع رجل الاعمال والمصرفي اللبناني انطون الصحناوي، البالغ من العمر 53 عاما، والذي يترأس عددا من البنوك في لبنان وقبرص والأردن وموناكو.

وقال مصدر مقرب من أورتاغوس للصحيفة إن العلاقة بدأت بعد الانفصال الرسمي، مؤكدا أنه جرى الإفصاح عنها عبر القنوات الرسمية وبما يتوافق مع جميع القوانين والأنظمة الحكومية المعمول بها.

واورتاغوس، التي فازت بمسابقة جمال في سن المراهقة وتشغل منصب ضابط احتياط نشط في البحرية الأمريكية، شغلت منصب المتحدثة باسم وزارة الخارجية خلال الولاية الأولى لترامب، وبرزت حينها بانتقاداتها لإيران والصين ومعارضي سياسة "أمريكا أولا".

وفي الولاية الثانية، كلفت بمساعدة المبعوث ستيف ويتكوف في التوسط لاتفاق سلام بين حماس وإسرائيل، قبل أن تنتقل لاحقا إلى مهامها في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال الصيف.

وكانت اورتاغوس قد تزوجت وينبرغر، البالغ من العمر 49 عاما، في مايو 2013. ولا تزال تصفه حتى اليوم بانه زوجها وأفضل اصدقائها على صفحتها الشخصية في موقعها الالكتروني، غير أن انفصالهما تأكد عندما تقدم وينبرغر بطلب طلاق في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، حيث كان الزوجان يعيشان في منزل تبلغ قيمته نحو 2.25 مليون دولار برفقة ابنتهما الصغيرة ادينا وكلبهما اوزي.

وظهرت أولى الإشارات العلنية إلى العلاقة مع صحناوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى تداول صورة لإيصال شراء مجوهرات يحمل اسميهما معا، ويعود تاريخ الإيصال إلى 13 ديسمبر من العام الماضي، ويتضمن شراء قلادتين من الألماس والبلاتين بقيمة آلاف الدولارات من متجر "تيفاني اند كو" الرئيسي في مانهاتن.

وبحسب الإيصال، سجل اسم أورتاغوس بصفتها صاحبة الحساب، فيما جرى الدفع باستخدام بطاقة ماستر كارد تعود لصحناوي، وأكدت مصادر مقربة من أورتاغوس أنهما زارا المتجر معا، لكنها حذرت من أن الايصال المتداول قد يكون معدلا أو غير صحيح.