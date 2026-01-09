الصفحة الدولية

شهداء وفوضى في طهران.. التلفزيون الإيراني يكشف تفاصيل ما جرى ليلة أمس


أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة عن تفاصيل احداث الشغب التي رافقت المحتجين في العاصمة طهران وعدد من المدن الأخرى.

وذكر التلفزيون الإيراني انه في أعقاب تخطيط مجموعات مناهضة للنظام لإثارة الشغب وانعدام الأمن، شهدت مناطق متفرقة من العاصمة طهران، مساء أمس، تجمعات احتجاجية.

وشار الى ان "التقارير الميدانية إلى أن هذه التجمعات كانت منظمة في مجموعات تضم عشرات إلى مئات الأشخاص، واتجهت منذ بداياتها نحو أعمال تخريبية وإثارة الفوضى، مضيفا انه " قد أدت هذه الأعمال العنيفة إلى أضرار واسعة بالممتلكات الخاصة والعامة، شملت سيارات ودراجات نارية خاصة، سيارات إسعاف وآليات إغاثة، حافلات النقل العام، محطات المترو، مساجد وحسينيات، إضافة إلى بنوك ومتاجر كبرى".

ووفقًا للتقارير، عمد منظمو هذه الاضطرابات إلى استغلال الفضاء الافتراضي لتحريض المراهقين والشباب، وبذلوا جهودًا مكثفة لتنظيم التجمعات وإظهار حضور ميداني واسع، حيث استُخدمت وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة لقيادة الأعمال التخريبية والإرهابية، وتنظيم تحركات مجموعات الشغب.

كما شملت أحداث الليلة الماضية إغلاق الشوارع والساحات العامة، وتهديد المارة، وإجبار أصحاب المحال التجارية على إغلاق متاجرهم، وإحداث اختناقات مرورية واسعة باستخدام مواد متفجرة، إضافة إلى توجيه التهديدات والإهانات للمواطنين.

كذلك استهدفت مجموعات الشغب مراكز أمنية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة البيضاء والنارية. وفي إطار واجبها في حفظ الأمن وإعادة النظام والهدوء، تصدت الشرطة والقوات الأمنية لهذه الأعمال التخريبية والإرهابية، ما أسفر عن استشهاد عدد من عناصر الشرطة وقوى حفظ الأمن ومواطنين، إضافة إلى سقوط عدد من القتلى.

وعلى خلفية هذه التحركات، أوصت الجهات الأمنية العائلات بمراقبة أبنائها وعدم السماح لهم بالانخراط في مثل هذه التجمعات التي تنشط فيها عناصر إرهابية بشكل منظم، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عناصر مجهولة أو مسلحة للجهات الأمنية المختصة.

