الصفحة الدولية

أميركا: احتجاجات واسعة بعد مقتل امرأة على يد رجل أمن


إندلعت موجة احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة على خلفية مقتل امرأة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا على يد رجل أمن بوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية.

وأصدر حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، سابقًا قرارًا بوضع الحرس الوطني في حالة تأهب قصوى.

أقدم عنصر في إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية على قتل امرأة في مدينة مينيابوليس بالرصاص الحي الأربعاء، بعدما اتهمها مسؤولون بمحاولة دهس عناصر فدراليين بمركبتها، في حادثة رجح الرئيس دونالد ترامب أنها "دفاع عن النفس".

وفي موقف مناقض للرواية الرسمية، رفض رئيس بلدية المدينة جيكوب فراي الاتهامات الحكومية للضحية واصفا إياها بـ"الهراء"، وداعيا عناصر إدارة الهجرة الذين ينفذون عمليات دهم واسعة في مينيابوليس لليوم الثاني تواليا إلى مغادرتها.

وعلى مستوى السياسة الفدرالية، تنفذ إدارة ترامب حملة للتشدد في تطبيق قوانين الهجرة في مدن عدة، وقد تعهد الرئيس ترحيل "ملايين" المهاجرين الذين لا يحملون مستندات قانونية.

كما عرضت وسائل إعلام محلية مشاهد لتجمع محتجين يهتفون بشعارات مناهضة لإدارة الهجرة قرب موقع إطلاق النار في مينيابوليس.

وكان ترامب قد جعل منع الهجرة غير النظامية وترحيل المهاجرين غير الحاملين مستندات أولوية في ولايته الثانية، وشدد شروط الدخول إلى الولايات المتحدة والحصول على التأشيرات.

وتحملت إدارة الهجرة، التي يتهمها منتقدوها بأنها تحولت إلى قوة شبه عسكرية في عهد ترامب، مهمة ترحيل عدد غير مسبوق من المهاجرين.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
