الصفحة الدولية

كوبا تعلن الحداد لمدة يومين بعد مقتل 32 ضابطا خلال اعتقال مادورو


أعلنت الحكومة الكوبية، اليوم الخميس، الحداد لمدة يومين بعد مقتل 32 ضابطا عسكريا خلال اعتقال مادورو.

وقالت الحكومة، أنه "نعلن الحداد العام لمدة يومين بعد مقتل 32 ضابطا عسكرياً خلال اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو".

والسبت الماضي أعلنت الحكومة الكوبية مقتل 32 من مواطنيها خلال الهجوم الأميركي على فنزويلا، واعتقلت فيه القوات الخاصة الأميركية الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلتهما إلى نيويورك.

وأوضحت الحكومة الكوبية في بيان أن "العسكريين القتلى، وجميعهم أعضاء في القوات المسلحة الثورية أو وزارة الداخلية الكوبية، كانوا يقومون بمهمات في فنزويلا"، بناء على طلب من السلطات الفنزويلية. وأشار البيان إلى أن الكوبيين الـ32 قضوا في قتال مباشر مع المهاجمين أو نتيجة قصف.

وقال البيان "وفاء لمسؤولياتهم المتعلقة بالأمن والدفاع، أدى مواطنونا واجبهم بكرامة وبطولة وسقطوا بعد مقاومة شرسة في قتال مباشر ضد المهاجمين أو نتيجة القصف على المنشآت".

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تتمتّع كوبا وفنزويلا بعلاقات وثيقة منذ أواخر التسعينيات ووصول هوغو تشافيز إلى السلطة (1999-2013).

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في وقت سابق أمس إن عددا كبيرا من الكوبيين قتلوا خلال العملية التي نفذها الجيش الأميركي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وتتمتع كوبا وفنزويلا بعلاقات وثيقة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، وفي العام 2002، دفعت محاولة انقلاب ضد الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز كوبا إلى التدخل في الشؤون العسكرية للبلاد لترسيخ سلطته.

وفنزويلا هي المورد الرئيس للنفط لكوبا، في حين أرسلت هافانا قوات عسكرية وشرطية إلى فنزويلا في السنوات الماضية، فضلا عن إرسال كوادر طبية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كوبا تعلن الحداد لمدة يومين بعد مقتل 32 ضابطا خلال اعتقال مادورو
سعي أمريكي لإغراء سكان غرينلاند بالمال.. كم سيدفع لكل منهم
قتيلان و6 جرحى باطلاق نار في كنيسة بولاية يوتا الأمريكية
القناة "13" العبرية: البحرية الإسرائيلية أطلقت النار على سفينة حربية مصرية دخلت المياه الإقليمية لغزة
ترامب: مشروع قانون صلاحيات الحرب يقيد سلطة الرئيس
الشيوخ الأميركي يكبح يد ترامب في أي هجوم عسكري على فنزويلا بدون موافقة
مجموعة القرصنة «حنظلة» تعلن عن كشفها شبكة ارهابية داخل ايران جندتها اسرائيل لاثارة الشعب
دبلوماسي إيراني: ما حدث في فنزويلا غير قابل للحدوث في إيران أبداً
وزارة الدفاع الصينية: اليابان تسعى للتوسع العسكري رغم انتقادات الدول الآسيوية
وزير الطاقة الأمريكي: جميع عائدات النفط الفنزويلي تخضع لسيطرة واشنطن!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك