3 سفن محملة بالنفط الفنزويلي تتجه إلى الولايات المتحدة


 

 

أبحرت 3 ناقلات نفط من أصل 11 استأجرتها شركة "شيفرون"، من فنزويلا باتجاه الولايات المتحدة ، وفق ما ذكرت وسائل اعلام، حيث كانت سفينتان أخريان راسيتين في ميناء مصفاة باخو غراندي غربي فنزويلا، بينما كانت الناقلات الست المتبقية في طريقها خالية إلى فنزويلا، وفقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ" ومنصة المعلومات التجارية "Kpler".

وشركة شيفرون الأمريكية هي الوحيدة المصرح لها العمل في فنزويلا، وقد استأجرت ناقلات النفط هذه كجزء من جدول منتظم لشحنات النفط الخام العائدة إلى الولايات المتحدة. فيما أظهرت بيانات صادرة عن Kpler أن مخزونات النفط الخام في فنزويلا آخذة في الارتفاع منذ احتجاز الولايات المتحدة ناقلة النفط Skipper في 10 كانون الأول.

