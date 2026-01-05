الصين ترفض دور الشرطي الدولي وتدين الاعتداء الأمريكي على فنزويلا

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، تعليقا على العدوان الأمريكي على فنزويلا أنه لا يجوز لأي دولة أن تضع نفسها في موقع الشرطي أو القاضي الدولي، حيث نقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله: "لا نعتقد أن أي دولة يمكنها أن تتصرف كشرطي دولي، ولا نوافق على أن تدّعي أي دولة أنها قاضٍ دولي".

كما شدد وانغ يي على ضرورة حماية سيادة وأمن جميع الدول بشكل كامل بموجب القانون الدولي، وذكر "نحن نعارض بشدة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية، وفرض إرادة دولة على أخرى

جاء ذلك خلال لقاء وانغ يي مع وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في بكين، حيث أشار وزير الخارجية الصيني إلى أن الوضع الدولي الحالي يتسم بتعقيد وعدم استقرار متزايدين، فضلاً عن تصاعد الضغوط الأحادية الجانب. وأضاف أن التغير المفاجئ في الوضع في فنزويلا قد لفت انتباه المجتمع الدولي بشكل كبير.

فيما عبرت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف كما انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تصرفات الولايات المتحدة.