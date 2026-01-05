الصفحة الدولية

الصين ترفض دور الشرطي الدولي وتدين الاعتداء الأمريكي على فنزويلا


أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، تعليقا على العدوان الأمريكي على فنزويلا أنه لا يجوز لأي دولة أن تضع نفسها في موقع الشرطي أو القاضي الدولي، حيث نقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله: "لا نعتقد أن أي دولة يمكنها أن تتصرف كشرطي دولي، ولا نوافق على أن تدّعي أي دولة أنها قاضٍ دولي".

كما شدد وانغ يي على ضرورة حماية سيادة وأمن جميع الدول بشكل كامل بموجب القانون الدولي، وذكر  "نحن نعارض بشدة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية، وفرض إرادة دولة على أخرى

جاء ذلك خلال لقاء وانغ يي مع وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في بكين، حيث أشار وزير الخارجية الصيني إلى أن الوضع الدولي الحالي يتسم بتعقيد وعدم استقرار متزايدين، فضلاً عن تصاعد الضغوط الأحادية الجانب. وأضاف أن التغير المفاجئ في الوضع في فنزويلا قد لفت انتباه المجتمع الدولي بشكل كبير.

فيما عبرت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف كما انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تصرفات الولايات المتحدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصين ترفض دور الشرطي الدولي وتدين الاعتداء الأمريكي على فنزويلا
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني يترقب أي فرصة لضرب وحدتنا الوطنية
الصين تدعو الولايات المتحدة للإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي مادورو
رئيس لجنة السياسات الإعلامية في مجلس الاتحاد الروسي : النصر المؤقت للولايات المتحدة في فنزويلا قد يتحول إلى كارثة
"توقف عن التهديد".. رئيسة وزراء الدنمارك ترد على تصريحات ترامب حول غرينلاند
كوريا الشمالية تجري تجارب على صواريخ فرط صوتية
ترامب يهدد نائبة الرئيس الفنزويلي ويفصح عن تفكير توسعي في أوروبا يتضمن غرينلاند
نائبة الرئيس الفنزويلي: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية
وزير الدفاع الفنزويلي : العملية الأمريكية التي استهدفت الرئيس مادورو أسفرت عن قتل عدد كبير من الفريق الأمني للرئيس
الأمن الإيراني يعتقل قادة "تحريضيين" تلقوا أموالًا بالدولار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك