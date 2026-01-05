الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني يترقب أي فرصة لضرب وحدتنا الوطنية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الكيان الصهيوني يترقب أي فرصة لضرب وحدتنا الوطنية، حيث ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "ندين بشدة الاعتداء على فنزويلا واختطاف الرئيس الفنزويلي"، مشدداً على "ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجريمة"، وتابع، أن "التصريحات (الإسرائيلية) والأميركية حول الشأن الداخلي الإيراني تأتي في إطار دعم الإرهاب والعنف وزعزعة وحدة الصف الإيراني"، مشيراً الى ان "الكيان الصهيوني يترقب أي فرصة لضرب وحدتنا الوطنية".

كما أشار الى ان "موقفنا ثابت وواضح ويتعارض مع أي اعتداء على السيادة الوطنية للدول المستقلة ويرفض استخدام القوة تحت أي ذريعة"، مبيناً أن "قواتنا المسلحة ترصد وتراقب بحذر حدود البلاد ولا نثق بتصريحات الأعداء".