الصين تدعو الولايات المتحدة للإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي مادورو

دعت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة للإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي مادورو، حيث ذكرت الخارجية الصينية في بيان، "ندعو الولايات المتحدة للإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي مادورو"، مشيرة الى أننا "نتابع الوضع الأمني في فنزويلا، وتحركات الولايات المتحدة فيها تنتهك القانون الدولي"، مبينة أنه "مستعدين لدعم أميركا اللاتينية في قضايا السيادة والأمن والسلامة الإقليمية".وفي وقت سابق، دعت رئيسة فنزويلا المؤقتة، ديلسي رودريغيز، الولايات المتحدة للمشاركة في وضع أجندة للتعاون بين البلدين.

وقالت رودريغيز في تصريحات صحفية: "أدعو الولايات المتحدة إلى المشاركة في وضع أجندة للتعاون بين البلدين"، مشيرة الى أننا "نريد إعطاء الأولوية للتحرك نحو علاقات دولية متوازنة مع الولايات المتحدة تتسم بالاحترام".

وتابعت، "نطمح للعيش بلا تهديد خارجي".