كوريا الشمالية تجري تجارب على صواريخ فرط صوتية


أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين، بأن الجيش الكوري الشمالي أجرى تجارب على صواريخ فرط صوتية فجر اليوم، بعد يوم من إطلاقه عدة صواريخ باليستية.

ونقلت الوكالة عن بيان للجيش الشعبي الكوري: "وحدة من القوات الضاربة النارية التابعة للجيش الشعبي الكوري أجرت في الرابع من يناير تدريبات على إطلاق صواريخ فرط صوتية".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أطلق الجيش الكوري الشمالي يوم الأحد عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي، في أول استعراض للأسلحة تقوم به بيونغ يانغ هذا العام.

وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قد أعلنت أنها رصدت إطلاق الصواريخ من منطقة قريبة من بيونغ يانغ حوالي الساعة 7:50 صباحا الأحد، حيث حلقت الصواريخ لمسافة 900 كيلومتر تقريبا قبل سقوطها في البحر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة: "يحافظ جيشنا على وضعية استعداد قوية مع تبادل معلومات الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية بشكل وثيق مع الجانبين الأمريكي والياباني وسط وضعية مراقبة مشددة ضد عمليات إطلاق إضافية."

ورجح ليم إيول تشول، الأستاذ في معهد دراسات الشرق الأقصى بجامعة كيونغنام، أن تكون العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا قد دفعت كوريا الشمالية إلى إطلاق الصواريخ في احتجاج واضح.

وقال إن "الضربة الأمريكية في فنزويلا واعتقال الرئيس مادورو قد يكونان بمثابة رسالة قوية إلى كيم جونغ أون، رسالة تهديد وجودي تبرر التمسك بالأسلحة النووية".

وفي بيان صدر عقب عملية الإطلاق، قالت القوات الأمريكية في كوريا: "نحن على علم بعمليات إطلاق الصواريخ ونجري مشاورات وثيقة مع حلفائنا وشركائنا".

واختتم البيان قائلا إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ "لا يشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية، أو لحلفائنا. وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن الوطن الأمريكي وحلفائنا في المنطقة".

