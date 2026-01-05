الصفحة الدولية

ترامب يهدد نائبة الرئيس الفنزويلي ويفصح عن تفكير توسعي في أوروبا يتضمن غرينلاند


كشف حديث هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديد صريح لنائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، وتلميحات بتوسيع التدخل العسكري الأمريكي ليشمل مناطق أخرى مثل غرينلاند.

في مقابلة هاتفية صباحية مع صحيفة "ذا أتلنتيك"، وجه ترامب تهديدا صريحا لرودريغيز قائلا: "إذا لم تفعل ما هو صحيح، فسوف تدفع ثمنا باهظا جدا، ربما أكبر من ثمن مادورو"، وأوضح أنه لن يتسامح مع رفضها للتدخل الأمريكي المسلح الذي أدى إلى اعتقال الرئيس مادورو.

وأشار ترامب خلال المكالمة إلى تحول واضح في موقفه من تغيير الأنظمة وبناء الدولة، رافضا مخاوف مؤيديه في حركة "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا"، وقال: "إعادة البناء هناك وتغيير النظام، أيًا كان ما تريد تسميته، أفضل مما لديك الآن. لا يمكن أن يصبح الوضع أسوأ".

وتناقضت لهجة التهديد مع الثناء الذي وجهه ترامب لرودريغيز أمس، عندما قال إنها أبدت استعدادا للعمل مع الولايات المتحدة. لكن رودريغيز رفضت هذا الاقتراح بشكل صريح، معلنة أن فنزويلا "مستعدة للدفاع عن مواردها الطبيعية" وأنها "لن تكون مستعمرة مرة أخرى أبدا".

كما كشف ترامب عن تفكير توسعي أوسع، حيث أكد أن فنزويلا "قد لا تكون آخر دولة" تخضع للتدخل الأمريكي. وعند سؤاله عن غرينلاند - الجزيرة ذات الحكم الذاتي التابعة للدنمارك - قال: "نحن بحاجة إلى غرينلاند، بالتأكيد"، واصفا إياها بأنها "محاطة بسفن روسية وصينية".

وأضاف أن "الأمر متروك للآخرين ليقرروا ما يعنيه العمل العسكري الأمريكي في فنزويلا بالنسبة لغرينلاند"، مؤكدا أنه "سيتعين عليهم النظر في الأمر بأنفسهم. أنا حقا لا أعرف".

كما استحضر نسخته الخاصة من مبدأ مونرو الذي أسماه "مبدأ دونرو"، قائلا إن الولايات المتحدة "تحتاج إلى الحفاظ على السيطرة على نصف الكرة الغربي"، لكنه أضاف أن قرارات التدخل تتعلق بـ"دول محددة".

وعندما سُئل عن تناقض موقفه الحالي مع معارضته السابقة لتغيير الأنظمة وبناء الدولة (كما في العراق وأفغانستان)، أرجأ ترامب المسؤولية إلى الرئيس السابق جورج دبليو بوش قائلا: "أنا لم أفعل (حرب) العراق. كان ذلك بوش.. لا ينبغي أبدا أن ندخل العراق، ذلك بدأ كارثة الشرق الأوسط".

وقد نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية صباح السبت دخلت خلالها قوة خاصة مجمع مادورو واعتقلته مع زوجته، وأعلن ترامب أنهما في طريقهما إلى نيويورك للمحاكمة بتهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب.

أثارت العملية انتقادات داخلية في الولايات المتحدة، حيث وصفها مشرعون ديمقراطيون بأنها "غير قانونية" دون موافقة الكونغرس، وانتقدوا عدم وجود خطة واضحة للمرحلة التالية.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "تضامنها مع شعب فنزويلا" و"قلقها الشديد" من تقارير عن ترحيل مادورو وزوجته قسرا، داعية إلى "الإفراج عنهما" و"منع المزيد من التصعيد".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"توقف عن التهديد".. رئيسة وزراء الدنمارك ترد على تصريحات ترامب حول غرينلاند
كوريا الشمالية تجري تجارب على صواريخ فرط صوتية
ترامب يهدد نائبة الرئيس الفنزويلي ويفصح عن تفكير توسعي في أوروبا يتضمن غرينلاند
نائبة الرئيس الفنزويلي: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية
وزير الدفاع الفنزويلي : العملية الأمريكية التي استهدفت الرئيس مادورو أسفرت عن قتل عدد كبير من الفريق الأمني للرئيس
الأمن الإيراني يعتقل قادة "تحريضيين" تلقوا أموالًا بالدولار
إيران تفكك خلية تخطط لاستهداف مواقع عسكرية وحكومية
تفاصيل جديدة عن اعتقال مادورو عبر جواسيس الطعام والحيوانات
مادورو أمام قضاء نيويورك غداً.. ما آخر تطورات أزمة فنزويلا؟
بيان جديد من الصين حول أزمة فنزويلا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك