ترامب يهدد نائبة الرئيس الفنزويلي ويفصح عن تفكير توسعي في أوروبا يتضمن غرينلاند

كشف حديث هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديد صريح لنائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، وتلميحات بتوسيع التدخل العسكري الأمريكي ليشمل مناطق أخرى مثل غرينلاند.

في مقابلة هاتفية صباحية مع صحيفة "ذا أتلنتيك"، وجه ترامب تهديدا صريحا لرودريغيز قائلا: "إذا لم تفعل ما هو صحيح، فسوف تدفع ثمنا باهظا جدا، ربما أكبر من ثمن مادورو"، وأوضح أنه لن يتسامح مع رفضها للتدخل الأمريكي المسلح الذي أدى إلى اعتقال الرئيس مادورو.

وأشار ترامب خلال المكالمة إلى تحول واضح في موقفه من تغيير الأنظمة وبناء الدولة، رافضا مخاوف مؤيديه في حركة "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا"، وقال: "إعادة البناء هناك وتغيير النظام، أيًا كان ما تريد تسميته، أفضل مما لديك الآن. لا يمكن أن يصبح الوضع أسوأ".

وتناقضت لهجة التهديد مع الثناء الذي وجهه ترامب لرودريغيز أمس، عندما قال إنها أبدت استعدادا للعمل مع الولايات المتحدة. لكن رودريغيز رفضت هذا الاقتراح بشكل صريح، معلنة أن فنزويلا "مستعدة للدفاع عن مواردها الطبيعية" وأنها "لن تكون مستعمرة مرة أخرى أبدا".

كما كشف ترامب عن تفكير توسعي أوسع، حيث أكد أن فنزويلا "قد لا تكون آخر دولة" تخضع للتدخل الأمريكي. وعند سؤاله عن غرينلاند - الجزيرة ذات الحكم الذاتي التابعة للدنمارك - قال: "نحن بحاجة إلى غرينلاند، بالتأكيد"، واصفا إياها بأنها "محاطة بسفن روسية وصينية".

وأضاف أن "الأمر متروك للآخرين ليقرروا ما يعنيه العمل العسكري الأمريكي في فنزويلا بالنسبة لغرينلاند"، مؤكدا أنه "سيتعين عليهم النظر في الأمر بأنفسهم. أنا حقا لا أعرف".

كما استحضر نسخته الخاصة من مبدأ مونرو الذي أسماه "مبدأ دونرو"، قائلا إن الولايات المتحدة "تحتاج إلى الحفاظ على السيطرة على نصف الكرة الغربي"، لكنه أضاف أن قرارات التدخل تتعلق بـ"دول محددة".

وعندما سُئل عن تناقض موقفه الحالي مع معارضته السابقة لتغيير الأنظمة وبناء الدولة (كما في العراق وأفغانستان)، أرجأ ترامب المسؤولية إلى الرئيس السابق جورج دبليو بوش قائلا: "أنا لم أفعل (حرب) العراق. كان ذلك بوش.. لا ينبغي أبدا أن ندخل العراق، ذلك بدأ كارثة الشرق الأوسط".

وقد نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية صباح السبت دخلت خلالها قوة خاصة مجمع مادورو واعتقلته مع زوجته، وأعلن ترامب أنهما في طريقهما إلى نيويورك للمحاكمة بتهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب.

أثارت العملية انتقادات داخلية في الولايات المتحدة، حيث وصفها مشرعون ديمقراطيون بأنها "غير قانونية" دون موافقة الكونغرس، وانتقدوا عدم وجود خطة واضحة للمرحلة التالية.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "تضامنها مع شعب فنزويلا" و"قلقها الشديد" من تقارير عن ترحيل مادورو وزوجته قسرا، داعية إلى "الإفراج عنهما" و"منع المزيد من التصعيد".