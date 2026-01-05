الصفحة الدولية

نائبة الرئيس الفنزويلي: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية


أكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أن "دلالات صهيونية" تقف وراء العملية العسكرية الأمريكية التي استهدفت البلاد وأسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو والسيدة الأولى.

وقالت رودريغيز في خطاب ألقته يوم السبت ودعت فيه إلى اجتماع مجلس الدفاع الوطني: "حكومات العالم مصدومة من أن جمهورية فنزويلا البوليفارية هي الضحية والهدف لهجوم بمثل هذه الطبيعة، هجوم يحمل دون شك دلالات صهيونية. إنه أمر مخجل حقا".

وطالبت بالإفراج فوراً عن الرئيس وزوجته، مؤكدة أن اعتقالهما تم "تحت ذرائع كاذبة لتنفيذ تغيير نظام الحكم والاستيلاء على الموارد الطبيعية للبلاد".

وأكدت رودريغيز أن "مادورو هو الرئيس الوحيد للبلاد"، منكرة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم فيها أنها أدت اليمين كرئيسة وأبدت استعدادا للتعاون مع واشنطن. كما أعلنت أن "قوات الأمن قد أمنت المباني الحكومية".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط "النفوذ الصهيوني" بالتطورات في فنزويلا، ففي نوفمبر الماضي، اتهم الرئيس مادورو "الصهاينة اليمينيين المتطرفين" بأنهم "يريدون تسليم هذا البلد للشياطين"، مؤكدا في الوقت نفسه أن فنزويلا "دولة مسيحية" ووضع "يسوع المسيح" في طليعة معركته.

وكانت إسرائيل من بين الدول القليلة التي رحبت علنا بالعملية الأمريكية، على الرغم من الانتقادات الدولية الواسعة النطاق التي وصفت هذه الخطوة بأنها انتهاك للقانون الدولي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر "إكس": "تشيد إسرائيل بعملية الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس ترامب، التي تصرفت كقائدة للعالم الحر. في هذه اللحظة التاريخية، تقف إسرائيل إلى جانب الشعب الفنزويلي المحب للحرية، الذي عانى تحت وطأة طغيان مادورو غير الشرعي".

وقد نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية صباح السبت دخلت خلالها قوة خاصة مجمع مادورو واعتقلته مع زوجته، وأعلن ترامب أنهما في طريقهما إلى نيويورك للمحاكمة بتهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب.

أثارت العملية انتقادات داخلية في الولايات المتحدة، حيث وصفها مشرعون ديمقراطيون بأنها "غير قانونية" دون موافقة الكونغرس، وانتقدوا عدم وجود خطة واضحة للمرحلة التالية.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "تضامنها مع شعب فنزويلا" و"قلقها الشديد" من تقارير عن ترحيل مادورو وزوجته قسرا، داعية إلى "الإفراج عنهما" و"منع المزيد من التصعيد".

