الأمن الإيراني يعتقل قادة "تحريضيين" تلقوا أموالًا بالدولار

أعلنت الأجهزة الأمنية الإيرانية، اليوم الأحد ( 4 كانون الثاني 2026 )، عن تنفيذ سلسلة عمليات اعتقال موجهة استهدفت عددًا من القادة المتورطين في أنشطة تحريضية داخل البلاد.

وقال قائد قوات الأمن الداخلي في إيران، اللواء أحمد رضا رادان في بيان إن "هذه العمليات بدأت منذ ليلتين، وجاءت بعد رصد ومتابعة أمنية دقيقة لتحركات أشخاص كانوا يعملون على تحريض المواطنين وخلق حالة من الاضطراب"، موضحا أن "الموقوفين أقرّوا، خلال التحقيقات الأولية، بتلقيهم أموالًا بالدولار مقابل تنفيذ أنشطتهم التحريضية".

وأشار رادان إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية لكشف الجهات التي تقف وراء تمويل هذه الأنشطة"، مؤكدًا أن "الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع أي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي. كما شدد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار القانون، وبهدف حماية السلم العام".