إيران تفكك خلية تخطط لاستهداف مواقع عسكرية وحكومية

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد ( 4 كانون الثاني 2026 )، تفكيك خلية وصفتها بـ«التخريبية» كانت تخطط لتنفيذ هجمات تستهدف مراكز عسكرية وحكومية في محافظة قزوين، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات مرتبطة بالأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد شرطة محافظة قزوين، العميد محمد قاسم طرهاني، قوله إن عناصر منظمة استخبارات الشرطة، وبالتعاون مع استخبارات الحرس الثوري في المحافظة، تمكنوا من رصد نشاط مجموعة منظمة كانت تسعى لاستغلال احتجاجات المواطنين لتنفيذ أعمال ضد الأمن.

وأوضح طرهاني في تصريح ترجمته "بغداد اليوم"، أن "عملية أمنية «مباغتة ومشتركة» أسفرت عن اعتقال أربعة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى هذه الخلية، مشيراً إلى أنه تم نقلهم إلى مقار الشرطة لاستكمال التحقيقات".

وأضاف أن "الموقوفين لديهم سوابق توقيف على خلفية احتجاجات عام 2021، وقد أقرّوا، بحسب قوله، بنيتهم مهاجمة منشآت حكومية وعسكرية بهدف زعزعة الأمن".

وأكد المسؤول الأمني الإيراني أن "قوات الأمن ستواصل «الإشراف الاستخباري والتعامل الحازم مع ما وصفها بالعناصر المهددة للاستقرار، مشدداً على أن أمن المواطنين خط أحمر".

ودعا السكان إلى عدم التأثر بما سماه الدعاية الإعلامية المعادية»، والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية.