بيان جديد من الصين حول أزمة فنزويلا

طالبت الصين الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بالإفراج فورا عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد يوم من هجوم واشنطن على كراكاس واعتقاله وزوجته.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى ضمان السلامة الشخصية للرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، والإفراج عنهما فورا، والتوقف عن إطاحة حكومة فنزويلا.

ووصف البيان العملية الأميركية بأنها "انتهاك واضح للقانون الدولي".

وأمس السبت، أدانت بكين، في بيان، "استخدام الولايات المتحدة القوة ضد دولة ذات سيادة ورئيسها" بعد وقت قصير من الهجوم الأميركي على فنزويلا.

ووصفت الخارجية الصينية أفعال الولايات المتحدة بأنها ممارسات هيمنة، معتبرة إياها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة فنزويلا، وتهديدا للسلام والأمن في منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي.

صدمة عميقة

وأعربت عن "صدمتها العميقة" ومعارضتها أفعال الولايات المتحدة، داعية واشنطن إلى الالتزام بالقانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإنهاء انتهاك سيادة الدول الأخرى، على حد وصف البيان.

وفجر أمس، شهدت العاصمة كراكاس ومدن فنزويلية أخرى انفجارات، تزامنا مع تحليق منخفض لطائرات حربية، ولاحقا أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده شنت عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها مادورو وزوجته واقتيادهما إلى خارج البلاد.

ورجح مسؤولون أميركيون -تحدثت معهم صحيفة ذي أتلانتيك- أن الولايات المتحدة حظيت على الأرجح بدعم جزئي من داخل الجيش الفنزويلي، مما ساهم في نجاح هذه العملية التي نفذتها في كراكاس أمس.

ولقي الفعل الأميركي إدانة وتنديدا دوليين على نطاق واسع.