الصفحة الدولية

بيان جديد من الصين حول أزمة فنزويلا


طالبت الصين الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بالإفراج فورا عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد يوم من هجوم واشنطن على كراكاس واعتقاله وزوجته.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى ضمان السلامة الشخصية للرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، والإفراج عنهما فورا، والتوقف عن إطاحة حكومة فنزويلا.

ووصف البيان العملية الأميركية بأنها "انتهاك واضح للقانون الدولي".

وأمس السبت، أدانت بكين، في بيان، "استخدام الولايات المتحدة القوة ضد دولة ذات سيادة ورئيسها" بعد وقت قصير من الهجوم الأميركي على فنزويلا.

ووصفت الخارجية الصينية أفعال الولايات المتحدة بأنها ممارسات هيمنة، معتبرة إياها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة فنزويلا، وتهديدا للسلام والأمن في منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي.

صدمة عميقة

وأعربت عن "صدمتها العميقة" ومعارضتها أفعال الولايات المتحدة، داعية واشنطن إلى الالتزام بالقانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإنهاء انتهاك سيادة الدول الأخرى، على حد وصف البيان.

وفجر أمس، شهدت العاصمة كراكاس ومدن فنزويلية أخرى انفجارات، تزامنا مع تحليق منخفض لطائرات حربية، ولاحقا أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده شنت عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها مادورو وزوجته واقتيادهما إلى خارج البلاد. 

ورجح مسؤولون أميركيون -تحدثت معهم صحيفة ذي أتلانتيك- أن الولايات المتحدة حظيت على الأرجح بدعم جزئي من داخل الجيش الفنزويلي، مما ساهم في نجاح هذه العملية التي نفذتها في كراكاس أمس.

ولقي الفعل الأميركي إدانة وتنديدا دوليين على نطاق واسع.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تفكك خلية تخطط لاستهداف مواقع عسكرية وحكومية
تفاصيل جديدة عن اعتقال مادورو عبر جواسيس الطعام والحيوانات
مادورو أمام قضاء نيويورك غداً.. ما آخر تطورات أزمة فنزويلا؟
بيان جديد من الصين حول أزمة فنزويلا
روسيا: ارتفاع حصيلة قتلى الاعتداء الأوكراني على خيرسون إلى 29
اليابان: أكبر أحزاب المعارضة اليابانية يشكك في شرعية إجراءات ترامب ضد فنزويلا
الصين تطالب واشنطن بضمان سلامة مادورو وزوجته وإطلاق سراحهما فورا
عمدة نيويورك: اعتقال مادورو عمل حربي وانتهاك للقانون
مجلس الأمن يعقد اجتماعاً لمناقشة اعتقال مادورو الاثنين المقبل
فنزويلا: المحكمة العليا تأمر نائبة الرئيس بتولي الرئاسة موقتا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك