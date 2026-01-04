عمدة نيويورك: اعتقال مادورو عمل حربي وانتهاك للقانون

صرّح عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني عن بالغ قلقه تجاه اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وخطط احتجازهما في سجن فيدرالي في نيويورك، حيث ذكر ممداني في بيان: "لقد تم إطلاعي هذا الصباح على القبض العسكري الأمريكي على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، بالإضافة إلى خطط سجنهما في الحجز الفيدرالي هنا في مدينة نيويورك".

وأضاف: "الهجوم الأحادي الجانب على دولة ذات سيادة هو عمل حربي وانتهاك للقانون الفيدرالي والدولي".

وحذر العمدة من تداعيات هذه الخطوة على سكان نيويورك، قائلا إن "هذا السعي الصارخ لتغيير النظام لا يؤثر فقط على أولئك الموجودين في الخارج، بل يؤثر مباشرة على سكان نيويورك، بما في ذلك عشرات الآلاف من الفنزويليين الذين يعتبرون هذه المدينة وطنا لهم".

واختتم ممداني بالقول: "ينصب تركيزي على سلامتهم وسلامة كل سكان نيويورك، وستواصل إدارتي مراقبة الوضع وإصدار التوجيهات ذات الصلة".