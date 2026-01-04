مجلس الأمن يعقد اجتماعاً لمناقشة اعتقال مادورو الاثنين المقبل

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث ذكرت مصادر دبلوماسية، "مجلس الأمن الدولي يعقد يوم الاثنين جلسة طارئة بشأن الهجوم الأمريكي على فنزويلا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، اليوم السبت، القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.