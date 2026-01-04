الرئيس الكوبي يدعو أميركا اللاتينية الى رصّ الصفوف بعد اعتقال مادورو

دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل شعوب أميركا اللاتينية إلى "رصّ الصفوف" عقب العملية الأميركية التي أسفرت عن "خطف" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحليف لهافانا، حيث هتف الزعيم الشيوعي "يا شعوب أميركا، لنرصّ الصفوف!"، وذلك خلال تظاهرة دعا إليها في هافانا الحزب الشيوعي الحاكم للتنديد بـ"العدوان العسكري" الأميركي على فنزويلا.

وخلال التحرك الذي أقيم في ساحة بالعاصمة تعرف باسم "المنصة المناهضة للإمبريالية"، دان الرئيس الكوبي "الهجوم الوحشي والغادر" و"الخطف غير المقبول والفجّ والهمجي" لمادورو. بحسب قوله

كذلك أضاف أمام آلاف من المحتجين ان "أحدا ممّن لديه حدّ أدنى من الاطلاع، يمكنه تجاهل أو التقليل من خطورة تداعيات مثل هذه الأفعال الإجرامية على السلام الإقليمي والعالمي"، فيما هتف المتظاهرون "تسقط الإمبريالية"، وهم يلوّحون بعلمي كوبا وفنزويلا.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو رأى أنه على الحكومة في هافانا أن "تقلق" بعد اعتقال مادورو.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض قبل عام، زاد الرئيس دونالد ترامب الضغط على كوبا، وأعاد إدراجها على اللائحة الأميركية لـ"الدول الراعية للإرهاب".

وتواجه الجزيرة، تحت تأثير العقوبات الأميركية وضعف البُنى الهيكلية لاقتصادها، أسوأ أزمة منذ 30 عاما. وهي تعاني نقصا في العملات الصعبة وشحا كبيرا في الوقود، ما يؤثر في إنتاجها للكهرباء ونشاطها الاقتصادي .