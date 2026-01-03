الصفحة الدولية

ترامب: سندير فنزويلا ونحكمها


قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي عقده بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي ان الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا إلى أن تقرر أن هناك انتقالًا «آمنًا ومناسبًا وحكيمًا» قد تم وضعه واشار ترامب الى ان القوات الأمريكية نفذت عملية عسكرية كبيرة صباح اليوم في فنزويلا واكد ان الهجوم على فنزويلا لم يره العالم منذ الحرب العالمية الثانية موضحا ان الولايات المتحدة استخدمت في عملية اعتقال مادورو القوة العسكرية جوا وبرا وبحرا

واكد  ترامب ان قدرات فنزويلا العسكرية غير مفيدة وقد جرى اعتقال مادورو في عتمة الليل وقال ان العملية العسكرية استهدفت جلب مادورو وزوجته للمحاكمة

واوضح ان العملية جرت بالتنسيق مع مؤسسات إنفاذ القانون وسفننا في البحر كانت في حالة ترقب وجاهزية وقال سنبقى حتى يأتي الوقت المناسب لعمية انتقالية وسوف ندير الأمور في فنزويلا حتى تحقيق ذلك

واكد ان أكبر شركات النفط الأمريكية ستستثمر في فنزويلا مشيرا الى ان الولايات المتحدة جاهزة لشن هجوم جديد ضد فنزويلا إذا اقتضت الحاجة

واكد ان ما نستطيع تحقيقه سيجعل شعب فنزويلا غنيا ومستقرا وآمنا ولن يعاني الفنزويلون بعد الآن

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
