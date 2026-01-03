ترامب: سندير فنزويلا ونحكمها

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي عقده بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي ان الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا إلى أن تقرر أن هناك انتقالًا «آمنًا ومناسبًا وحكيمًا» قد تم وضعه واشار ترامب الى ان القوات الأمريكية نفذت عملية عسكرية كبيرة صباح اليوم في فنزويلا واكد ان الهجوم على فنزويلا لم يره العالم منذ الحرب العالمية الثانية موضحا ان الولايات المتحدة استخدمت في عملية اعتقال مادورو القوة العسكرية جوا وبرا وبحرا

واكد ترامب ان قدرات فنزويلا العسكرية غير مفيدة وقد جرى اعتقال مادورو في عتمة الليل وقال ان العملية العسكرية استهدفت جلب مادورو وزوجته للمحاكمة

واوضح ان العملية جرت بالتنسيق مع مؤسسات إنفاذ القانون وسفننا في البحر كانت في حالة ترقب وجاهزية وقال سنبقى حتى يأتي الوقت المناسب لعمية انتقالية وسوف ندير الأمور في فنزويلا حتى تحقيق ذلك

واكد ان أكبر شركات النفط الأمريكية ستستثمر في فنزويلا مشيرا الى ان الولايات المتحدة جاهزة لشن هجوم جديد ضد فنزويلا إذا اقتضت الحاجة

واكد ان ما نستطيع تحقيقه سيجعل شعب فنزويلا غنيا ومستقرا وآمنا ولن يعاني الفنزويلون بعد الآن