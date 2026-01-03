ترامب ينشر أول صورة لمادورو بعد اعتقاله

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت ( 3 كانون الثاني 2026 )، صورة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على متن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس إيوا جيما.

ونشرت هذه نشر الصورة بعد ساعات من إعلان ترامب تنفيذ إنزال عسكري خاص في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، انتهى باعتقال مادورو ونقله إلى خارج البلاد على يد قوات النخبة الأمريكية المعروفة بـ"دلتا".

ويُنظر إلى إظهار الرئيس الفنزويلي على متن حاملة الطائرات "يو إس إس إيوا جيما" على أنه رسالة استعراض قوة، هدفها تأكيد أنّ واشنطن باتت تمسك فعلياً بورقة مادورو، وأن مصيره أصبح بالكامل تحت السيطرة الأمريكية، في تطور غير مسبوق في طريقة التعامل مع رئيس دولة ما زالت مؤسساتها الرسمية قائمة داخل بلده.