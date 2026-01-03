الصفحة الدولية

روسيا تدعو الولايات المتحدة للإفراج عن رئيس فنزويلا المنتخب قانونيا وزوجته


دعت الخارجية الروسية، اليوم السبت، الولايات المتحدة للإفراج عن رئيس فنزويلا المنتخب قانونيا وزوجته. وذكرت الوزارة في بيان، أنه "ندعو الولايات المتحدة للإفراج عن رئيس فنزويلا المنتخب قانونيا وزوجته".

واعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو بعملية خاصة لقوات دلتا الامريكية.

وفي تصريحات، أوضح ترامب أن العملية كانت مقررة قبل أربعة أيام، لكنها تأجلت بسبب ظروف جوية غير ملائمة.

وأضاف أن العملية أسفرت عن إصابات قليلة في صفوف القوات المنفذة، مؤكداً اعتقاده بأنه لم يُقتل أي شخص خلالها.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستكون منخرطة في مسألة من يتولى زمام الأمور في فنزويلا، مشدداً على أنها لا تستطيع “المخاطرة بالسماح لشخص آخر بتولي القيادة من حيث توقف سلفه. وأشار إلى أن واشنطن تتخذ قراراً الآن بشأن الخطوة التالية المتعلقة بالقيادة الفنزويلية.

وتابع، أن "الولايات المتحدة ستكون منخرطة بقوة في قطاع النفط في فنزويلا"، مؤكداً أن واشنطن تعتزم لعب دور مباشر في المرحلة المقبلة بعد العملية التي استهدفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكشف ترامب أنه تحدث مع مادورو قبل نحو أسبوع، قائلاً له: عليك الاستسلام، مضيفاً: لكن في النهاية تعيّن علينا القيام بشيء ما.

وأوضح أن العملية التي استهدفت مادورو تبعث إشارات واضحة إلى الداخل الفنزويلي وإلى الأطراف الدولية المعنية.

ووجّه ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى الموالين لمادورو، قائلاً إنهم سيواجهون مستقبلاً سيئاً إذا استمروا في ولائهم له، في إشارة إلى احتمال اتخاذ إجراءات إضافية بحقهم.

وربط ترامب الموقف الأميركي من فنزويلا بملف المخدرات، مشدداً على أن الولايات المتحدة تفقد 300 ألف شخص سنوياً بسبب المخدرات، وأضاف: لن نسمح باستمرار ذلك بعد الآن مع أي دولة.

