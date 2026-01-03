اكسيوس: ترامب يواجه انتقادات حادة من الديمقراطيين بعد اعتقال مادورو

كشف موقع "اكسيوس" الأمريكي، عن تعرض الرئيس دونالد ترامب لانتقادات لاذعة من الديمقراطيين في الكونغرس لإصداره أوامر بشن غارات على أهداف عسكرية في كاراكاس، ضمن عملية ليلية أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

يقول المشرعون، وفق تقرير للموقع ترجمته السومرية نيوز، إن "الرئيس تجاوز صلاحياته بشكل صارخ بعدم حصوله على تفويض مسبق من الكونغرس للعملية".

وتفيد التقارير بأن الغارات نُفذت ضد أهداف عسكرية ودفاعية فنزويلية لحماية القوات الأمريكية المشاركة في عملية اعتقال مادورو، بحسب اكسيوس.

من جهة أخرى، أشاد الجمهوريون بهذه الخطوة ودافعوا عنها، حيث قال السيناتور مايك لي (جمهوري من ولاية يوتا) إن ترامب "على الأرجح" تصرف بموجب صلاحياته المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور الأمريكي لحماية القوات الأمريكية في الخارج.

لكن السيناتور آندي كيم (ديمقراطي من نيوجيرسي) قال في منشور على موقع X، "هذه الضربة لا تمثل قوة، وليست سياسة خارجية سليمة".

وأضاف كيم أن العملية "تبعث برسالة خطيرة ومقلقة إلى قادة العالم مفادها أن استهداف رئيس دولة سياسة مقبولة لدى الحكومة الأمريكية".

وفي حين أشاد النائب دارين سوتو (ديمقراطي من فلوريدا) بالقبض على مادورو ووصفه بأنه "خطوة هامة" نحو فنزويلا حرة، أضاف على موقع X أن "عدم حصول ترامب على موافقة الكونغرس على هذه الضربات يثير تساؤلات جدية حول شرعية المهمة".

من جهته، قال النائب سيث مولتون (ديمقراطي من ماساتشوستس): "لم يُصرّح الكونغرس بهذه الحرب. لم تُشكّل فنزويلا أي تهديد وشيك للولايات المتحدة".

وفي سياق متصل، أشار كلٌّ من سوتو وكيم إلى أن مسؤولين كبارًا في إدارة ترامب أدلوا بشهادتهم أمام الكونغرس سابقًا بأن الولايات المتحدة لا تسعى للإطاحة بمادورو، وأنها ستسعى للحصول على تفويض من الكونغرس لأي عمليات برية في فنزويلا.

وقال سوتو: "يجب على الكونغرس الآن إجراء جلسات استماع موسعة بشأن الهجوم وجميع الجهود المبذولة لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا".