الصفحة الدولية

اكسيوس: ترامب يواجه انتقادات حادة من الديمقراطيين بعد اعتقال مادورو


كشف موقع "اكسيوس" الأمريكي، عن تعرض الرئيس دونالد ترامب لانتقادات لاذعة من الديمقراطيين في الكونغرس لإصداره أوامر بشن غارات على أهداف عسكرية في كاراكاس، ضمن عملية ليلية أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

يقول المشرعون، وفق تقرير للموقع ترجمته السومرية نيوز، إن "الرئيس تجاوز صلاحياته بشكل صارخ بعدم حصوله على تفويض مسبق من الكونغرس للعملية".

وتفيد التقارير بأن الغارات نُفذت ضد أهداف عسكرية ودفاعية فنزويلية لحماية القوات الأمريكية المشاركة في عملية اعتقال مادورو، بحسب اكسيوس.

من جهة أخرى، أشاد الجمهوريون بهذه الخطوة ودافعوا عنها، حيث قال السيناتور مايك لي (جمهوري من ولاية يوتا) إن ترامب "على الأرجح" تصرف بموجب صلاحياته المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور الأمريكي لحماية القوات الأمريكية في الخارج.

لكن السيناتور آندي كيم (ديمقراطي من نيوجيرسي) قال في منشور على موقع X، "هذه الضربة لا تمثل قوة، وليست سياسة خارجية سليمة".

وأضاف كيم أن العملية "تبعث برسالة خطيرة ومقلقة إلى قادة العالم مفادها أن استهداف رئيس دولة سياسة مقبولة لدى الحكومة الأمريكية".

وفي حين أشاد النائب دارين سوتو (ديمقراطي من فلوريدا) بالقبض على مادورو ووصفه بأنه "خطوة هامة" نحو فنزويلا حرة، أضاف على موقع X أن "عدم حصول ترامب على موافقة الكونغرس على هذه الضربات يثير تساؤلات جدية حول شرعية المهمة".

من جهته، قال النائب سيث مولتون (ديمقراطي من ماساتشوستس): "لم يُصرّح الكونغرس بهذه الحرب. لم تُشكّل فنزويلا أي تهديد وشيك للولايات المتحدة".

وفي سياق متصل، أشار كلٌّ من سوتو وكيم إلى أن مسؤولين كبارًا في إدارة ترامب أدلوا بشهادتهم أمام الكونغرس سابقًا بأن الولايات المتحدة لا تسعى للإطاحة بمادورو، وأنها ستسعى للحصول على تفويض من الكونغرس لأي عمليات برية في فنزويلا.

وقال سوتو: "يجب على الكونغرس الآن إجراء جلسات استماع موسعة بشأن الهجوم وجميع الجهود المبذولة لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اكسيوس: ترامب يواجه انتقادات حادة من الديمقراطيين بعد اعتقال مادورو
شركة النفط الفنزويلية تعلن تضرر ميناء لاجوايرا جراء الهجمات الأميركية
الرئيس الايراني : : هدف الحكومة تخفيف الضغوط المعيشية على الشعب
بعد العدوان على فنزويلا.. البرازيل تدعو لاجتماع طارئ والمكسيك تنادي للتحرك الفوري
سيناتور امريكي يكشف مصير رئيس فنزويلا بعد اعتقاله
سماحة السيد الخامنائي : : لن نتراجع وسنركع العدو بالثبات ومساندة الشعب
اول صورة متداولة للرئيس الفنزويلي بعد اعتقاله من قبل قوة اميركية
وسائل إعلامية: قوات دلتا الأميركية هي التي اعتقلت مادورو
الخارجية الإيرانية: الهجوم الأميركي على فنزويلا انتهاك للسلم وتداعياته تهدد النظام الدولي
فنزويلا: سنمارس حق الدفاع عن النفس ضد العدوان الأمريكي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك