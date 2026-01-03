الصفحة الدولية

إيران: الغضب بات يسيطر على ترامب وردّنا على أي اعتداء سيكون سريعا وحاسما


وصفت إيران التصريحات الأمريكية حول شؤونها الداخلية بأنها غير مسؤولة واستمرار للغطرسة، محذرة من أن أي اعتداء أمريكي سيواجه برد سريع وحاسم وشامل، إذ أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا شديد اللهجة أدانت فيه التصريحات التدخلية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون آخرون، مؤكدة أنها لا تمثل فقط انتهاكا صارخا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بل تُعد أيضا تحريضا على العنف والإرهاب ضد المواطنين الإيرانيين.

كذلك لفت البيان إلى أن ادعاء المسؤولين الأمريكيين "الحرص على مصلحة الشعب الإيراني" هو ادعاء منافق، يهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي وتغطية سجل واشنطن الطويل من "التدخلات الإجرامية" في الشؤون الإيرانية. واستعرض البيان أبرز محطات هذا السجل، من بينها:

التواطؤ في تنفيذ "الانقلاب المشؤوم" عام 1953.

دعم نظام صدام حسين خلال الحرب التي دامت ثماني سنوات ضد إيران.

إسقاط الطائرة المدنية الإيرانية (رحلة إيران إير 655) عام 1988 فوق مياه الخليج، ما أسفر عن مقتل 290 شخصا.

التواطؤ مع إسرائيل في الهجوم على البنى التحتية الحيوية والمنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو 2025.

المشاركة في اغتيالات وتصفيات طالت علماء وإيرانيين أبرياء.

فرض عقوبات جائرة ولاإنسانية على مدى عقود، طالت معيشة الشعب الإيراني وحقوقه الأساسية.

وشدّد البيان على أن الإيرانيين قادرون على معالجة قضاياهم الداخلية عبر الحوار والتفاعل الوطني، ولن يسمحوا بأي تدخل خارجي، مهما كان شكله أو ذريعته.

كذلك، أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان له بمناسبة ذكرى اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني: "رئيس الولايات المتحدة، بوصفه قاتل الشهيد سليماني، يحاول اليوم، وبعد فشله في تحقيق أهدافه من اغتيال الشهيد وإشعال حرب استمرت 12 يوما، إخضاع إيران الكبرى والمستقلة عبر خلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الأمن".

وأضاف: "إلا أن الشعب الإيراني، مرة أخرى، وبوعيه وعدم مرافقته مثيري الشغب المرتبطين بالخارج، أحبط المخططات الخبيثة لقادة أمريكا الأشرار ومرتزقتهم الخونة، ووجّه لهم صفعة قاسية، وبات الغضب يسيطر بالكامل على ترامب، الذي يهدد اليوم شعب ودولة إيران بدافع العجز واليأس".

بدوره، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، ابراهيم عزيزي، ردا على تصريحات ترامب: إن على الأمم المتحدة أن تنظر في هذه القضايا، وإذا كانت الأمم المتحدة بلا دور، فنحن أيضا نعرف ماذا نفعل. فالأمريكيون يمتلكون قواعد في مناطق واسعة من العالم، ولا سيما في غرب آسيا، وعندها سيحل بهم ما يجبرهم على إغلاق قواعدهم والفرار".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس كوبا: نطالب برد فوري من المجتمع الدولي على الهجوم الأمريكي على فنزويلا
إيران: الغضب بات يسيطر على ترامب وردّنا على أي اعتداء سيكون سريعا وحاسما
الحكومة الفنزويلية: سنرفع شكاوى لمجلس الأمن والمنظمات الدولية بشأن الاعتداءات الأمريكية
الرئيس الكولومبي يعلن تفعيل الخطة العملياتية على الحدود مع فنزويلا
الرئيس الفنزويلي يعلن حالة الطوارئ ويأمر بنشر فوري لجميع قوات الدفاع الشعبي
فنزويلا: أنباء عن قصف محيط القصر الرئاسي بالعاصمة
وسائل إعلام أمريكية: ترامب أمر بشن غارات على أهداف داخل فنزويلا
فنزويلا: انفجارات تهز كاراكاس وتحليق مكثف للطائرات الحربية
قالبياف رداً على ترامب: قواعدكم أهداف لنا.. ورضائي: يحاولون اغراق شعبنا كالعراق
شغب في فرنسا خلال ليلة رأس السنة.. النار التهمت 1173 سيارة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك