الرئيس الكولومبي يعلن تفعيل الخطة العملياتية على الحدود مع فنزويلا

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم السبت، الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع عاجل بشأن قصف فنزويلا، حيث ذكر بيترو: "كراكاس تتعرض للقصف بالصواريخ، وليحذر العالم، فنزويلا تتعرض لهجوم"، داعيا الى "عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد الهجوم والاعتداء على فنزويلا"
وأضاف: "يجب على منظمة الدول الأميركية والأمم المتحدة الاجتماع فوراً"، لافتاً الى أنه "يتم تفعيل الخطة العملياتية على الحدود مع فنزويلا ومركز القيادة الموحد في كوكوتا، وهي مدينة كولومبية حدودية".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha