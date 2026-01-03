الرئيس الكولومبي يعلن تفعيل الخطة العملياتية على الحدود مع فنزويلا

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم السبت، الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع عاجل بشأن قصف فنزويلا، حيث ذكر بيترو: "كراكاس تتعرض للقصف بالصواريخ، وليحذر العالم، فنزويلا تتعرض لهجوم"، داعيا الى "عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد الهجوم والاعتداء على فنزويلا"

وأضاف: "يجب على منظمة الدول الأميركية والأمم المتحدة الاجتماع فوراً"، لافتاً الى أنه "يتم تفعيل الخطة العملياتية على الحدود مع فنزويلا ومركز القيادة الموحد في كوكوتا، وهي مدينة كولومبية حدودية".