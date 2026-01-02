الصفحة الدولية

قالبياف رداً على ترامب: قواعدكم أهداف لنا.. ورضائي: يحاولون اغراق شعبنا كالعراق


أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، ( 2 كانون الأول 2026 )، أن جميع المراكز والقوات الأمريكية في المنطقة ستكون هدفاً مشروعاً لبلاده رداً على أي مغامرة محتملة، وذلك في معرض رده على التهديدات الأخيرة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر قاليباف في تدوينة له على صفحته الشخصية في إكس، أن "صراخ الشيطان قد ارتفع بعد فشل محاولات العملاء المسلحين لوكالات التجسس في تحويل الاحتجاجات المشروعة للتجار والنقابات إلى معارك حضرية عنيفة، وذلك بفضل الوعي التاريخي للشعب الإيراني".

وأضاف، أن "الشعب الإيراني خيب آمال أعداء أكثر مهارة على مدار التاريخ"، مشدداً بالقول: "على الرئيس الأمريكي غير المحترم أن يعلم أنه مع هذا الاعتراف الرسمي، ستكون جميع المراكز والقوات الأمريكية في المنطقة بأكملها هدفاً مشروعاً لنا رداً على أي مغامرة محتملة، فالإيرانيون متحدون ومصممون في مواجهة العدو الخارجي".

من جانبه، صرح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، بأن أي عمل عدواني سيؤدي إلى تدمير الكيان الصهيوني والقواعد الأمريكية وزعزعة استقرار المنطقة، مؤكداً أن "هذه المرة ستكون مختلفة".

وأضاف رضائي أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لإغراق الشعب الإيراني في حالة من انعدام الأمن، على غرار ما حدث في العراق وأفغانستان وليبيا،" معتبراً أن "تصريحات "الرئيس الأمريكي المجنون" تأتي في هذا السياق.

