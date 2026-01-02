شمخاني: أي محاولة للتدخل بأمن إيران القومي ستواجه برد ساحق

أكد المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي شمخاني، اليوم الجمعة، الأمن القومي الإيراني خط أحمر وليس موضوعا لتغريدات مغامرة.

وقال شمخاني في تغريدة على منصة اكس، ان "أمننا القومي خط أحمر وليس موضوعا لتغريدات مغامرة ".

وتابع، ان " أي يد تمتد نحو أمن إيران بذريعة التدخل أو المغامرة ستُواجه برد قاسٍ وسيتم قطعها قبل ان تصل"، مشيرا الى ان "شعبنا يدرك جيدا تجربة الإنقاذ الأمريكية من العراق وأفعانستان إلى غزة".