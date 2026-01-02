الصفحة الدولية

ردا على تهديدات ترامب الوقحة .... لاريجاني : "احذروا على جنودكم" المنطقة ستشتعل!


حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الجمعة، ( 2 كانون الثاني 2026)، الولايات المتحدة من مغبة التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، مؤكداً أن هذه التصرفات ستؤدي إلى اضطراب المنطقة بأكملها وتدمير المصالح الأمريكية.

وقال لاريجاني في رسالة أوردتها وسائل إعلام إيرانية، إن "مواقف المسؤولين الإسرائيليين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشفت كواليس القصة وما يخطط له خلف الستار"، مبيناً أن "هناك فصلاً واضحاً بين مواقف التجار المحتجين وبين العناصر التخريبية".

وأضاف أن "على ترامب أن يدرك جيداً أن التدخل الأمريكي في هذه القضية الداخلية سيعني اضطراب المنطقة برمتها وتضرر المصالح الأمريكية بشكل مباشر"، مخاطباً الشعب الأمريكي بالقول: "ليعلم الشعب الأمريكي أن ترامب هو من بدأ هذه المغامرة، وعليه فليحذروا على جنودهم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بوقت سابق اليوم الجمعة، إنه ‌إذا ​أطلقت إيران النار على المتظاهرين ​السلميين ‍وقتلتهم، فإن الولايات ‍المتحدة ⁠ستتدخل لإنقاذهم.

وأضاف ترامب ‍في منشور على حسابه ب‌منصة ‍تروث ‍سوشيال "نحن على ‌أهبة الاستعداد وجاهزون للانطلاق".

