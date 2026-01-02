لاريجاني: على ترامب إدراك أن التدخل في قضية إيرانية داخلية سيربك المنطقة

حذر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني على لارجاني، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التدخل في قضية إيرانية داخلية، إذ ذكر لاريجاني إن: "على ترامب إدراك أن التدخل في قضية إيرانية داخلية سيربك المنطقة، لافتا أنه "مع صدور مواقف من ترامب ومسؤولين (إسرائيليين) اتّضحت خفايا ما يجري خلف الكواليس".

كذلك أضاف: "نحن نُميّز بين المطالب المحقة للمحتجين وبين العناصر التخريبية وعلى ترامب أن يدرك أن تدخل الولايات المتحدة في القضايا الداخلية يعني زعزعة استقرار المنطقة بأكملها وتقويض المصالح الأميركية".

وشددّد "ليَعلم الشعب الأميركي أن ترامب هو من بدأ هذه المغامرة وعليهم أن يكونوا حذرين بشأن جنودهم".