بزشكيان: سنتابع طريق قاسم سليماني ولن نرضخ للقوى المتعجرفة

أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس ( 1 كانون الثاني 2026 )، أنّ الشهيد قاسم سليماني "دعم المظلومين وبات نموذجا في ذلك حتى خارج إيران"، مشيرا إلى أنّه "حضر في كل الساحات، ودافع عن إيران وأبناء الشعوب الإسلامية"، وذلك خلال كلمة ألقاها في الذكرى السادسة لمقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقال بزشكيان إنّ إيران "استطاعت أن تبيّن أنّها لا ترضخ للقوى المتعجرفة"، مضيفا: "سنتابع الطريق بكل قوّتنا، وكان الشهيد سليماني نموذجا يحتذى في التعاضض بين أبناء الشعب الإيراني".

وشدّد الرئيس الإيراني على أنّ حكومته "تختار الأشخاص لأداء الوظائف الحكومية بناء على معايير الكفاءة، وليس وفق أي معايير أخرى"، لافتا إلى عزم حكومته على "معالجة المشاكل من الجذور، وتقديم المعونات الحكومية، وعدم السماح بأن تعاني أي فئة في المجتمع".

وكشف بزشكيان أنّ الحكومة "اتخذت قرارا سيُعلن عنه في وقت لاحق، يتعلّق بتقديم المعونات لكل أبناء الشعب الإيراني"، مؤكدا أنّ "معيشة الناس خط أحمر بالنسبة لنا".