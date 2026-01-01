تفكيك شبكة منظَّمة لتصنيع المتفجرات واعتقال 14 عنصرًا في إيران

أعلنت قيادة شرطة محافظة البرز، اليوم الخميس ( 1 كانون الثاني 2026 )، عن اعتقال 14 ارهابيا وُصفوا بأنهم عناصر مدرَّبة ومنظَّمة، كانوا ينشطون في ورشة سرّية لتصنيع مواد متفجرة وقنابل مولوتوف.

وقال قائد شرطة البرز اللواء "حميد هدافند" في تصريح صحفي إن "العملية جاءت عقب رصد استخباري ومتابعة ميدانية دقيقة لتحركات الشبكة، أسفرت عن مداهمة الموقع وضبط مواد أولية وأدوات تُستخدم في تصنيع المتفجرات، إضافة إلى إيقاف جميع المتورطين".

وأوضح المسؤول الأمني أن "الموقوفين كانوا يعملون ضمن هيكل تنظيمي وبأساليب ممنهجة، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن امتدادات الشبكة والجهات التي تقف خلفها، وما إذا كانت مرتبطة بمحاولات إثارة الاضطرابات وتهديد الأمن العام".

وأكدت الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع التشديد على استمرار الجهود الأمنية لمنع أي أنشطة من شأنها تعريض سلامة المواطنين للخطر.