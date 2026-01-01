ترامب يسحب قوات الحرس الوطني من ثلاث مدن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته ستسحب قوات الحرس الوطني التي تم نشرها من قبل في شيكاغو وبورتلاند ولوس أنجلوس.

وأضاف ترامب، في منشور له على شبكته عبر "تروث سوشيال"، أن القوات الفيدرالية ستعود إذا ارتفعت معدلات الجريمة.

وكتب ترامب: إننا نسحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند، على الرغم من حقيقة أن الجريمة قد انخفضت بشكل كبير بفضل وجود هؤلاء الوطنيين العظماء في تلك المدن، وذلك فقط بسبب هذه الحقيقة.

وتابع في منشوره: "سنعود ربما بشكل مختلف وأقوى بكثير، عندما تبدأ الجريمة في الارتفاع مرة أخرى - إنها مسألة وقت فقط".

وأثار قرار الرئيس الأمريكي نشر الحرس الوطني في عدد من المدن الأمريكية سلسلة من الطعون القانونية من قِبل مسؤولين محليين وحكومات الولايات.