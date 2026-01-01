الصفحة الدولية

إيران تحذر من تداعيات تهديد ترامب برنامجها النووي


أعربت إيران عن قلقها إزاء التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول برنامجها النووي، محذرة من عواقب مثل هذه التصريحات على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث جّهت البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا رسالة رسمية إلى المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، أكدت فيها أن "مثل هذه الإجراءات المتهورة يجب أن تُدان، وعلى مرتكبيها أن يتحملوا المسؤولية الكاملة عنها". وحذرت من عواقب مثل هذه التصريحات على نظام عدم انتشار الأسلحة النووية عالميا.

وجاءت الرسالة ردا على تصريحات ترامب التي كرّرها يوم الاثنين الماضي، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقره بمار إيه لاغو بولاية فلوريدا، حيث هدد بتنفيذ "ضربات عسكرية" ضد إيران إذا واصلت تطوير برنامجها النووي والصواريخ الباليستية.

وفي ذات الصدد، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسائل إلى عدد من نظرائه في دول العالم دعا فيها إلى "إدانة صريحة وحازمة" للتهديدات الأمريكية، واصفا إياها بـ"التحريضية وغير القانونية". وأكد أن تهديد ترامب باستخدام القوة ضد إيران في 29 ديسمبر 2025 يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المبدأ القاضي بحظر التهديد أو استخدام القوة ضد السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لأي دولة.

كما شدّد عراقجي على أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته المشتركة في مواجهة ما وصفه بـ"السلوكيات غير القانونية" للولايات المتحدة تجاه إيران، معتبرا أن الصمت إزاء هذه التصريحات قد يشجع على مزيد من التصعيد ويقوّض أسس النظام الدولي القائم على القانون.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأمين العام للأمم المتحدة يدين قوانين إسرائيلية تستهدف "الأونروا" ويطالب بإلغائها فورا
إيران تحذر من تداعيات تهديد ترامب برنامجها النووي
محافظ طهران: الاحتجاج السلمي حق قانوني طالما لا يهدد الأمن العام
روسيا تبدي استعدادها لتوريد المياه إلى إيران
إيران: تعيين العميد أحمد وحيدي نائبا للقائد العام للحرس الثوري
البرهان يبلغ السعودية تجميد إنشاء القواعد العسكرية على البحر الأحمر بما فيها القاعدة الروسية
الخارجية السعودية: تهديد أمننا الوطني خط أحمر ولن نتردد في مواجهته
وزير الخارجية الروسي: 3 شروط روسية رئيسية لتسوية النزاع في أوكرانيا
علي شمخاني يرد على تهديدات ترامب باستهداف المنشآت النووية
تايوان تتعهد بعدم استفزاز بكين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك