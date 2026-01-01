إيران تحذر من تداعيات تهديد ترامب برنامجها النووي

أعربت إيران عن قلقها إزاء التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول برنامجها النووي، محذرة من عواقب مثل هذه التصريحات على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث جّهت البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا رسالة رسمية إلى المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، أكدت فيها أن "مثل هذه الإجراءات المتهورة يجب أن تُدان، وعلى مرتكبيها أن يتحملوا المسؤولية الكاملة عنها". وحذرت من عواقب مثل هذه التصريحات على نظام عدم انتشار الأسلحة النووية عالميا.

وجاءت الرسالة ردا على تصريحات ترامب التي كرّرها يوم الاثنين الماضي، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقره بمار إيه لاغو بولاية فلوريدا، حيث هدد بتنفيذ "ضربات عسكرية" ضد إيران إذا واصلت تطوير برنامجها النووي والصواريخ الباليستية.

وفي ذات الصدد، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسائل إلى عدد من نظرائه في دول العالم دعا فيها إلى "إدانة صريحة وحازمة" للتهديدات الأمريكية، واصفا إياها بـ"التحريضية وغير القانونية". وأكد أن تهديد ترامب باستخدام القوة ضد إيران في 29 ديسمبر 2025 يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المبدأ القاضي بحظر التهديد أو استخدام القوة ضد السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لأي دولة.

كما شدّد عراقجي على أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته المشتركة في مواجهة ما وصفه بـ"السلوكيات غير القانونية" للولايات المتحدة تجاه إيران، معتبرا أن الصمت إزاء هذه التصريحات قد يشجع على مزيد من التصعيد ويقوّض أسس النظام الدولي القائم على القانون.