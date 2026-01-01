الصفحة الدولية

محافظ طهران: الاحتجاج السلمي حق قانوني طالما لا يهدد الأمن العام


أكد محافظ طهران محمد صادق معتمديان أن الاحتجاج حق قانوني للمواطنين شرط بقائه ضمن الأطر والضوابط القانونية ومعايير الأمن المجتمعي، حيث جاء تصريح المحافظ في سياق احتجاجات محلية شهدتها طهران مؤخرا، نجمت عن الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي عتبة 1.4 مليون ريال (أو 140 ألف تومان).

وفي خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات، وجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبل يومين تعليمات إلى وزير الداخلية بضرورة الاستماع إلى المطالب المشروعة للمحتجين من خلال حوار مباشر مع ممثليهم.

كذلك اعترفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، بوجود أزمات معيشية متفاقمة في البلاد، مشددة على أن الحكومة تعمل بجد لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.

بالمقابل، نقلت تقارير عن جهات إعلامية أن جهاز الموساد الإسرائيلي قد دعا المحتجين الإيرانيين إلى تكثيف حراكهم الاجتماعي، زاعما أنه "معهم على الأرض". وقد أثار هذا التصريح مخاوف رسمية في إيران بشأن محاولات توظيف الاحتجاجات لأغراض خارجية.

