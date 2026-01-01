الصفحة الدولية

روسيا تبدي استعدادها لتوريد المياه إلى إيران


 

 

أعلن القائم بأعمال الممثل التجاري الروسي لدى طهران، أليكسي يفيموف، استعداد روسيا لتوريد المياه لإيران، لافتاً إلى أن طهران لم توجِه طلباً رسمياً لموسكو بذلك، حيث ذكر

يفيموف في مقابلة صحفية: إن "قضية الأمن المائي باتت ذات أولوية متزايدة لإيران، خاصةً في ظل التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وتمدّد ظاهرة الجفاف في أنحاء البلاد". كذلك أضاف "حتى الآن، لم يتلقَ الجانب الروسي أي طلب رسمي من إيران بشأن استيراد المياه من روسيا لغرض تعبئة الخزانات، ومع ذلك نحن منفتحون على حوار جاد ومستعدون لدراسة أشكال التعاون الممكنة حال وُجّه إلينا طلب ملموس."

كما لفت يفيموف إلى أن "إيران تعتمد حاليا على حلولها المحلية"، مستشهداً بمشروع ضخ المياه من منطقة الخليج إلى محافظة أصفهان، الذي بدأ تنفيذه في 6 كانون الأول 2025. ورأى أن "الأمن المائي قد يصبح في المستقبل موضوعاً لحوار إقليمي أوسع، يشمل دول حوض بحر قزوين أيضا."

وجاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد التحذيرات الرسمية الإيرانية من تفاقم أزمة المياه، فقد وصف الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الوضع المائي في البلاد بأنه "أزمة شاملة" تطال جميع المحافظات.

فيما كشف وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، عن إجراء محادثات مع دول مجاورة لاستكشاف إمكانية استيراد المياه.

