إيران: تعيين العميد أحمد وحيدي نائبا للقائد العام للحرس الثوري

تم تعين العميد أحمد وحيدي نائبا للقائد العام للحرس الثوري بقرار من مرشد الثورة سماحة السيد علي خامنئي (دام ظله)، وذلك خلال حفل وداع وتقديم شهد أيضا الإشادة بخدمات نائب القائد السابق العميد علي فدوي.، حيث نص أمر القائد الأعلى على تكليف وحيدي بدور جهادي وثوري في رفع مستوى الجاهزية العملياتية للحرس الثوري، والمضي قدمًا في تنفيذ مهامه، وتسريع تلبية الاحتياجات الروحية والمعيشية للأفراد، مع تعزيز التنسيق مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وبالتقيد بتوجيهات القائد العام للحرس الثوري.

كما تضمن القرار توجيه الشكر للعميد علي فدوي على خدماته خلال فترة توليه منصب نائب القائد العام، مع تمني التوفيق له ولسائر قادة الحرس في مهامهم المستقبلية.

وخلال الحفل، عبر العميد أحمد وحيدي عن تقديره لجهود فدوي، مؤكداً أنه سيواصل العمل الجهادي إلى جانب القائد العام للحرس وقياداته، آملا أن ينجح "كخادم متواضع" في الإسهام في أداء مهام الحرس الثوري وخدمة الشعب الإيراني.

وجاء تعيين وحيدي، الذي يعد من القادة المخضرمين في الحرس ولديه سجل طويل في المواقع العسكرية والأمنية والوزارية، في سياق إعادة تموضع داخل البنية القيادية للحرس الثوري بهدف تعزيز الجاهزية والانسجام العملياتي في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.