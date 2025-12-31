الصفحة الدولية

البرهان يبلغ السعودية تجميد إنشاء القواعد العسكرية على البحر الأحمر بما فيها القاعدة الروسية


كشفت مصادر أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أكد للسلطات السعودية تجميد أي خطوات تتعلق بإنشاء قواعد عسكرية على البحر الأحمر، بما في ذلك القاعدة الروسية المقترحة، حيث جاء هذا الموقف في ظل تقارير دولية تحدثت عن عرض قدمته الحكومة السودانية لاتفاق يمتد 25 عاما لإنشاء أول قاعدة بحرية روسية في إفريقيا بمدينة بورتسودان، وهو ما نفاه مصدر عسكري، موضحا أن ما يتم تداوله غير دقيق في الوقت الراهن.

وأوضح المصدر أن المشروع يستند إلى اتفاقية موقعة منذ عام 2017، خضعت لاحقا لسلسلة من المراجعات وواجهت ضغوطا دولية، بحسب ما أوردته صحيفة "سودان تربيون".كما افادت المصادر لـ"سودان تربيون" أن البرهان جدد تأكيده على تجميد المشروع خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض منتصف الشهر الجاري، حيث تعهد باتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تهيئة الأجواء العامة للمرحلة المقبلة والعمل على وقف الحرب.

فيما تسعى الحكومة السودانية، من خلال هذه التطمينات، إلى حشد دعم إقليمي لرؤيتها السياسية، التي تشترط تجميع قوات الدعم السريع في معسكرات محددة ونزع سلاحها، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتنفيذ أي مبادرات هدنة إنسانية أو وقف لإطلاق النار تطرحها كل من السعودية والولايات المتحدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران: تعيين العميد أحمد وحيدي نائبا للقائد العام للحرس الثوري
البرهان يبلغ السعودية تجميد إنشاء القواعد العسكرية على البحر الأحمر بما فيها القاعدة الروسية
الخارجية السعودية: تهديد أمننا الوطني خط أحمر ولن نتردد في مواجهته
وزير الخارجية الروسي: 3 شروط روسية رئيسية لتسوية النزاع في أوكرانيا
علي شمخاني يرد على تهديدات ترامب باستهداف المنشآت النووية
تايوان تتعهد بعدم استفزاز بكين
الصومال: مظاهرات غاضبة في صومالي لاند ضد الاعتراف الإسرائيلي
تركيا: اشتباك عنيف لشرطة اسطنبول بمواجهة مشتبهين من داعش
بيرو: زلزال بقوة 6 درجات يسفر عن إصابة 25 شخصا على الأقل
كوريا الشمالية: إجراء تجربتين لصاروخَي كروز بعيدَي المدى
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك