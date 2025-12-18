مجلس الامن الدولي يعقد جلسة لمناقشة الوضع بفنزويلا

اعلنت البعثة السلوفينية لدى الأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر/كانون الأول 2025، أن المجلس سيعقد جلسة بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الوضع في فنزويلا.

وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات.

وخلال شهري ايلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، استخدمت القوات الأمريكية مرارًا قواتها المسلحة لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية، قالت انها كانت تنقل مخدرات.