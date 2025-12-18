الصفحة الدولية

عراقجي: الحرب النفسية مستمرة وتكرار الحرب الفاشلة غير عقلاني


أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء ( 17 كانون الأول 2025 )، أن التهديدات الأخيرة الصادرة عن إسرائيل تندرج ضمن الحرب النفسية أكثر من كونها مؤشراً على قرار فعلي بشن حرب جديدة، مشدداً على أن تكرار تجربة الحرب السابقة غير عقلاني بعد فشلها في تحقيق أي من أهدافها.

وقال عراقجي، في مقابلة تلفزيونية إن إيران تسمع بشكل مستمر حديثاً عن احتمال شن هجوم جديد، مبيناً أن "الحرب النفسية جزء من الحرب الحقيقية"، وتهدف إلى خلق حالة خوف واضطراب داخل المجتمع الإيراني.

وأضاف أن الشعب الإيراني اعتاد على هذا النوع من التهديدات التي استمرت لسنوات تحت شعارات مثل "كل الخيارات على الطاولة"، لافتاً إلى أن احتمال المواجهة العسكرية لم يصل إلى مستوى الصفر يوماً.

وأشار عراقجي إلى أن تجربة الحرب التي استمرت 12 يوماً أظهرت، بحسب قوله، فشل الولايات المتحدة وإسرائيل في تحقيق أهدافهما، مؤكداً أن "تكرار تجربة فاشلة سيؤدي إلى النتيجة نفسها".

وأكد أن إيران تتمتع بـ جاهزية دفاعية كاملة على مستوى القوات المسلحة والشعب، موضحاً أن هذه الجاهزية لا تعني السعي إلى الحرب، بل الاستعداد لأي سيناريو محتمل.

وأضاف أن "الأولوية هي للدبلوماسية وحل القضايا عبر التفاوض، لكننا مستعدون للدفاع عن البلاد في أي ظرف"، مشدداً في حديثه عن الملف النووي على أن الحل العسكري غير ممكن، لأن "التكنولوجيا وإرادة الشعوب لا تُقصف".

وأوضح أن العقوبات والتهديدات والعمليات السرية لم تحقق أي نتائج، وأن المسار الدبلوماسي هو الخيار الواقعي الوحيد.

وختم عراقجي بالقول إن إيران، رغم مواجهتها "خصوماً لا يتورعون عن ارتكاب الجرائم"، ستبقى متمسكة بفتح أبواب الدبلوماسية مع الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية للدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عراقجي: الحرب النفسية مستمرة وتكرار الحرب الفاشلة غير عقلاني
إغتيال عالم نووي داعم للكيان الصهيوني داخل منزله في أمريكا
الحرس الثوري الإيـراني: لدينا بنك من المعلومات عن الكيان الصهيوني
تشمل 400 مليون دولار لدعم اوكرانيا.. ترامب يوقع موازنة الدفاع لسنة 2026
بقيمة 11 مليار دولار.. واشنطن توافق على أكبر صفقة أسلحة لتايوان
بزشكيان: واشنطن تطرح شروطاً مهينة للمفاوضات وغير مستعدين لقبولها
فنزويلا تتحدى حصار ترامب: نواصل شحن النفط بصورة طبيعية
روسيا تعلن تدمير 30 مسيرة أوكرانية
وكالة بلومبرغ: واشنطن تعد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
روسيا: معاهدة الشراكة مع إيران تؤكد وضعا خاصا للتعاون وتحدد أطرا لعقدين مقبلين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك