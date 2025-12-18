عراقجي: الحرب النفسية مستمرة وتكرار الحرب الفاشلة غير عقلاني

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء ( 17 كانون الأول 2025 )، أن التهديدات الأخيرة الصادرة عن إسرائيل تندرج ضمن الحرب النفسية أكثر من كونها مؤشراً على قرار فعلي بشن حرب جديدة، مشدداً على أن تكرار تجربة الحرب السابقة غير عقلاني بعد فشلها في تحقيق أي من أهدافها.

وقال عراقجي، في مقابلة تلفزيونية إن إيران تسمع بشكل مستمر حديثاً عن احتمال شن هجوم جديد، مبيناً أن "الحرب النفسية جزء من الحرب الحقيقية"، وتهدف إلى خلق حالة خوف واضطراب داخل المجتمع الإيراني.

وأضاف أن الشعب الإيراني اعتاد على هذا النوع من التهديدات التي استمرت لسنوات تحت شعارات مثل "كل الخيارات على الطاولة"، لافتاً إلى أن احتمال المواجهة العسكرية لم يصل إلى مستوى الصفر يوماً.

وأشار عراقجي إلى أن تجربة الحرب التي استمرت 12 يوماً أظهرت، بحسب قوله، فشل الولايات المتحدة وإسرائيل في تحقيق أهدافهما، مؤكداً أن "تكرار تجربة فاشلة سيؤدي إلى النتيجة نفسها".

وأكد أن إيران تتمتع بـ جاهزية دفاعية كاملة على مستوى القوات المسلحة والشعب، موضحاً أن هذه الجاهزية لا تعني السعي إلى الحرب، بل الاستعداد لأي سيناريو محتمل.

وأضاف أن "الأولوية هي للدبلوماسية وحل القضايا عبر التفاوض، لكننا مستعدون للدفاع عن البلاد في أي ظرف"، مشدداً في حديثه عن الملف النووي على أن الحل العسكري غير ممكن، لأن "التكنولوجيا وإرادة الشعوب لا تُقصف".

وأوضح أن العقوبات والتهديدات والعمليات السرية لم تحقق أي نتائج، وأن المسار الدبلوماسي هو الخيار الواقعي الوحيد.

وختم عراقجي بالقول إن إيران، رغم مواجهتها "خصوماً لا يتورعون عن ارتكاب الجرائم"، ستبقى متمسكة بفتح أبواب الدبلوماسية مع الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية للدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية.