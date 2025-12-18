بزشكيان: واشنطن تطرح شروطاً مهينة للمفاوضات وغير مستعدين لقبولها

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الولايات المتحدة الأمريكية تطرح شروطاً مهينة لمواصلة المفاوضات، مشدداً على عدم رغبة ايران في صنع قنبلة نووية.

وقال بزشكيان في تصريح صحفي، إن "واشنطن تطرح شروطاً مهينة لمواصلة المفاوضات وأنا غير مستعد لقبولها"، مبيناً "أننا تفاوضنا سابقاً مع الولايات المتحدة وكنا مستعدين للتوصل إلى اتفاق لكنها نسفت ذلك عبر الحرب".

وأضاف: "نسعى للسلام ولا نريد الصراع مع أحد، وقد أعلنا مراراً عدم رغبتنا في صنع قنبلة نووية"، مشيراً إلى أن "الطرف المقابل يسعى إلى سلب جميع عناصر قوتنا وإضعاف بلادنا أمام الكيان الصهيوني".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي،قد أبدى في تصريح صحفي من موسكو اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات النووية مع واشنطن، لكنه شدد على أن طهران "لن تتنازل عن حق تخصيب اليورانيوم".

وأضاف "مستعدون للتفاوض عندما ترغب واشنطن في مفاوضات متكافئة وبشروط متساوية.. لم نرسل أي رسائل إلى الولايات المتحدة بهذا الخصوص".

وشدد عراقجي على أن إيران "ملتزمة بمنع انتشار الأسلحة النووية، وستمارس حقها بموجب الاتفاق باستخدام طاقتها النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بالرغم من الهجمات التي تعرّضت لها".

وتابع: "الغارات الأمريكية ضد مرافقنا النووية ألحقت أضراراً بالتأكيد لكنها لم تدمر تكنولوجيتنا النووية، ولم تقض على عزيمتنا بالاستمرار"، على حد تعبيره.