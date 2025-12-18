الصفحة الدولية

بزشكيان: واشنطن تطرح شروطاً مهينة للمفاوضات وغير مستعدين لقبولها


أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان،  أن الولايات المتحدة الأمريكية تطرح شروطاً مهينة لمواصلة المفاوضات، مشدداً على عدم رغبة ايران في صنع قنبلة نووية.

وقال بزشكيان في تصريح صحفي، إن "واشنطن تطرح شروطاً مهينة لمواصلة المفاوضات وأنا غير مستعد لقبولها"، مبيناً "أننا تفاوضنا سابقاً مع الولايات المتحدة وكنا مستعدين للتوصل إلى اتفاق لكنها نسفت ذلك عبر الحرب".

وأضاف: "نسعى للسلام ولا نريد الصراع مع أحد، وقد أعلنا مراراً عدم رغبتنا في صنع قنبلة نووية"، مشيراً إلى أن "الطرف المقابل يسعى إلى سلب جميع عناصر قوتنا وإضعاف بلادنا أمام الكيان الصهيوني".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي،قد أبدى في تصريح صحفي من موسكو اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات النووية مع واشنطن، لكنه شدد على أن طهران "لن تتنازل عن حق تخصيب اليورانيوم".

وأضاف "مستعدون للتفاوض عندما ترغب واشنطن في مفاوضات متكافئة وبشروط متساوية.. لم نرسل أي رسائل إلى الولايات المتحدة بهذا الخصوص".

وشدد عراقجي على أن إيران "ملتزمة بمنع انتشار الأسلحة النووية، وستمارس حقها بموجب الاتفاق باستخدام طاقتها النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بالرغم من الهجمات التي تعرّضت لها".

وتابع: "الغارات الأمريكية ضد مرافقنا النووية ألحقت أضراراً بالتأكيد لكنها لم تدمر تكنولوجيتنا النووية، ولم تقض على عزيمتنا بالاستمرار"، على حد تعبيره.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بزشكيان: واشنطن تطرح شروطاً مهينة للمفاوضات وغير مستعدين لقبولها
فنزويلا تتحدى حصار ترامب: نواصل شحن النفط بصورة طبيعية
روسيا تعلن تدمير 30 مسيرة أوكرانية
وكالة بلومبرغ: واشنطن تعد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
روسيا: معاهدة الشراكة مع إيران تؤكد وضعا خاصا للتعاون وتحدد أطرا لعقدين مقبلين
البيت الأبيض: ترامب يوقع إعلاناً يقيّد دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة
"لماذا أدافع عمن يخنقني؟".. لوكاشينكو يرفض "حراسة" أوروبا من المخدرات
ترامب يرفع دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي
إدارة ترامب: بناء قاعة الرقص بالبيت الأبيض متعلق بالأمن القومي
القبض على عناصر خلية خططت لاستهداف وتفجير خمسة مواقع في لوس أنجلوس
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك