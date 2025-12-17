البيت الأبيض: ترامب يوقع إعلاناً يقيّد دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء ( 16 كانون الأول 2025 )، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع إعلاناً جديداً يهدف إلى تقييد والحد من دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة ضمن إجراءات الأمن القومي.

وبحسب بيان للبيت الابيض، فإن الإعلان يفرض قيوداً كاملة على دخول مواطني خمس دول هي: بوركينا فاسو، مالي، النيجر، جنوب السودان، سوريا، إضافة إلى الأفراد الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطات الفلسطينية.

وأضاف البيان أن مواطني لاوس وسيراليون، اللتين كانتا خاضعتين سابقاً لقيود جزئية، سيواجهون الآن قيوداً كاملة على الدخول إلى الولايات المتحدة.

وتابع أن الإعلان يشمل أيضاً رفع الحظر المفروض على تأشيرات غير المهاجرين، مع الإبقاء على تعليق دخول المواطنين التركمان بصفة مهاجرين.

وأشار البيان إلى أن القرار يتضمن قيوداً جزئية على دخول مواطني 15 دولة أخرى، بينها أنجولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، ساحل العاج، دومينيكا، الغابون، غامبيا، ملاوي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، تونغا، زامبيا، وزيمبابوي.