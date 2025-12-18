الحرس الثوري الإيـراني: لدينا بنك من المعلومات عن الكيان الصهيوني

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، اليوم الخميس ( 18 كانون الأول 2025 )، أن إيران لديها "بنك من المعلومات" عن الكيان الصهيوني، فيما أشار الى ان الإحاطة الاستخباراتية أدت إلى دقة استهداف الصواريخ الإيرانية خلال حرب الـ12 يوما.

وقال العميد نائيني في حديث صحافي إن "نحو 80٪ من إجراءات إيران في حرب الأيام الـ 12 كانت مبنية على معلومات جُمعت خلال السنوات السابقة".

وأشار الى أن "وسائل إعلام الكيان الصهيوني أفادت خلال حرب الأيام الـ12، عبر شريط الأخبار بشكل متواصل، بتحذيرات حول الاختراق الاستخباراتي الإيراني، وتم في هذا السياق فتح 60 ملفًا".

وأضاف أنه "خلال حرب الأيام الـ12، كان كل موقع يستهدفه الكيان الصهيوني، نقوم نحن أيضًا باستهداف المبنى نفسه الذي يحمل تلك الوظيفة، من دون حتى صاروخ واحد خاطئ، وهو ما يدل على سعة المعلومات التي تمتلكها إيران".

وتابع: انه "بناءً على المعلومات التي لدينا من داخل الكيان، تم تدمير 47 مركزًا استراتيجيًا، وعدة حدائق علم وتكنولوجيا، ومحطتي طاقة، كما أن عدد قتلى قواتهم الأمنية كان أكبر من عدد شهدائنا".

ولفت الى أنه "وفقًا لاستطلاع رأي بعد الحرب داخل الكيان الصهيوني، يشعر 13٪ فقط من مواطني هذا الكيان بالنصر، في حين بلغت هذه النسبة في إيران نحو 80٪".