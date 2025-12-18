الصفحة الدولية

الحرس الثوري الإيـراني: لدينا بنك من المعلومات عن الكيان الصهيوني


أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، اليوم الخميس ( 18 كانون الأول 2025 )، أن إيران لديها "بنك من المعلومات" عن الكيان الصهيوني، فيما أشار الى ان الإحاطة الاستخباراتية أدت إلى دقة استهداف الصواريخ الإيرانية خلال حرب الـ12 يوما.

وقال العميد نائيني في حديث صحافي إن "نحو 80٪ من إجراءات إيران في حرب الأيام الـ 12 كانت مبنية على معلومات جُمعت خلال السنوات السابقة".

وأشار الى أن "وسائل إعلام الكيان الصهيوني أفادت خلال حرب الأيام الـ12، عبر شريط الأخبار بشكل متواصل، بتحذيرات حول الاختراق الاستخباراتي الإيراني، وتم في هذا السياق فتح 60 ملفًا".

وأضاف أنه "خلال حرب الأيام الـ12، كان كل موقع يستهدفه الكيان الصهيوني، نقوم نحن أيضًا باستهداف المبنى نفسه الذي يحمل تلك الوظيفة، من دون حتى صاروخ واحد خاطئ، وهو ما يدل على سعة المعلومات التي تمتلكها إيران".

وتابع: انه "بناءً على المعلومات التي لدينا من داخل الكيان، تم تدمير 47 مركزًا استراتيجيًا، وعدة حدائق علم وتكنولوجيا، ومحطتي طاقة، كما أن عدد قتلى قواتهم الأمنية كان أكبر من عدد شهدائنا".

ولفت الى أنه "وفقًا لاستطلاع رأي بعد الحرب داخل الكيان الصهيوني، يشعر 13٪ فقط من مواطني هذا الكيان بالنصر، في حين بلغت هذه النسبة في إيران نحو 80٪".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
